Putin označil konflikt za spoločnú tragédiu, za ktorú Moskva nemôže

Moskva 21. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v stredu označil konflikt na Ukrajine za "spoločnú tragédiu", za ktorú však podľa neho nemôže Moskva, ale Kyjev a jeho spojenci. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"To, čo sa deje, je, samozrejme, tragédia – naša spoločná tragédia. Nie je to však výsledok našej politiky. Je to výsledok politiky tretích krajín," povedal Putin v prejave pred vysokými predstaviteľmi ruskej armády, ktorý vysielala aj televízia.



Ruské námorníctvo dostane v januári novú hypersonickú raketu Zirkón (Cirkon), ktorá "nemá vo svete obdobu", uviedol šéf Kremľa. Ruská vláda je podľa jeho slov pripravená podporovať ozbrojené sily bez finančného obmedzenia a na vedenie takzvanej "špeciálnej vojenskej operácie" na Ukrajine dostanú ruské sily všetko, čo budú potrebovať.



Moskva používa slovné spojenie "špeciálna vojenská operácia" pre pomenovanie vojny proti Ukrajine, ktorú Rusko rozpútalo 24. februára.



Na stretnutí ruského prezidenta s predstaviteľmi ozbrojených síl vystúpil so správou o vývoji vojny na Ukrajine minister obrany Sergej Šojgu. Upozornil, že ruské sily čelia spojeným ukrajinským a západným silám, keďže západné krajiny dodávajú Kyjevu zbrane aj peniaze.