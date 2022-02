Putin plánuje uznať separatistické republiky v Donbase

Mohlo by vás zaujímať: EÚ: Ak Putin uzná samozvané republiky na Donbase, bude čeliť sankciám



Berlín 21. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok telefonoval s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a nemeckým kancelárom Olafom Scholzom a oznámil im, žemá v úmysle podpísať výnos o uznaní Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky. Uvádza sa to vo vyhlásení Kremľa, z ktorého citovala agentúra Interfax.Scholz Putina varoval pred takýmto krokom, ktorý by bol podľa jeho slov vs minskými dohodami zameranými na urovnanie konfliktu v Donbase, informovali agentúry DPA a AFP.Nemecký kancelár podľa slov svojho hovorcu Steffena Hebestreita zdôraznil, že uznanie Doneckej ľudovej republiky (DĽR) a Luhanskej ľudovej republiky (LĽR) by bolominských dohôd zo strany Ruska. Putina zároveň vyzval ka stiahnutiu vojsk z hraníc s Ukrajinou.uviedol úrad kancelára s tým, žeScholz momentálne po rozhovore so šéfom Kremľa konzultuje situáciu okolo Ukrajiny svrátane francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona a ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského.Macron po telefonáte s Putinom zvolal bezpečnostnú radu štátu.