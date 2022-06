Putin oznámil nasadenie obranných systémov S-500 do arzenálu armády

Moskva 21. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok oznámil nasadenie nových systémov protivzdušnej obrany S-500 do arzenálu ruskej armády. TASR správu prevzala od agentúry DPA.



"Okrem zbraní, ktoré sme už otestovali na bojisku, nasadzujeme aj prvé systémy protivzdušnej obrany S-500, ktoré vo svete nemajú obdobu," povedal Putin na stretnutí s absolventmi ruských vojenských akadémií.



Systém S-500 je najmodernejším obranným systémom ruskej výroby s dostrelom 500 až 600 kilometrov, vysvetľuje DPA. Podľa Moskvy je tento systém schopný zostreliť aj satelity a hypersonické rakety.



Putin tiež povedal, že ruská armáda naďalej testuje aj superťažkú medzikontinentálnu balistickú raketu novej generácie typu Sarmat, ktorú by mali zaradiť do výzbroje armády na konci roka.