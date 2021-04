Putin oznámil obdobie pracovného voľna na začiatku mája

Moskva 23. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podporil v piatok návrh na zavedenie desaťdňového pracovného voľna na začiatku mája s cieľom spomaliť šírenie koronavírusu. Správu priniesla agentúra AFP.



"Ak si myslíte, že je to nevyhnutné, urobme to. Dnes podpíšem príslušný dekrét," uviedol Putin v televíznom prejave v reakcii na návrh riaditeľky Federálnej služby pre dohľad nad ochranou práv spotrebiteľov a dobrých životných podmienok (Rospotrebnadzor) Anny Popovovej.



Tá uviedla, že pracovné voľno v dňoch 1.-11. mája je súčasťou snahy obmedziť využívanie verejnej dopravy, kde existuje riziko nákazy koronavírusom.



Mnoho Rusov odchádza každý rok začiatkom mája na dovolenku. Prvý máj, keď si Rusi pripomínajú Sviatok práce, a 9. máj, keď krajina oslavuje víťazstvo v druhej svetovej vojne, sú štátnymi sviatkami. Pred oznámením o výnimočnom "koronavírusovom voľne" boli 4.-7. mája bežné pracovné dni.



Väčšinu protipandemických obmedzení úrady po celej krajine už zrušili a život v hlavnom meste Moskva, epicentre nákazy v Rusku, sa vrátil takmer do normálu.



Rusko patrí medzi krajiny najviac postihnuté pandémiou. Z údajov ruského štatistického úradu Rosstat, zverejnených v piatok, vyplýva, že v Ruskej federácii potvrdili už viac ako 224.000 úmrtí spojených s koronavárusom - čo je výrazne viac oproti údajom (107.501), ktoré v piatok oznámili zdravotnícke úrady.