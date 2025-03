Putin oznámil posilnenie vojenskej prítomnosti Ruska v Arktíde

Moskva 27. marca (TASR) - Prezident Vladimir Putin oznámil plány na zvýšenie ruskej vojenskej prítomnosti v Arktíde. Vo štvrtok na Medzinárodnom arktickom fóre v Murmansku vyzval ruskú vládu, aby urýchlila výstavbu a obnovu posádkových miest za severným polárnym kruhom. TASR o tom píše podľa agentúry DPA.



„Súvisí to, samozrejme, s posilnením našej vojenskej zložky v regióne. Počet vojakov tu bude rásť,“ povedal. Zdôraznil tiež potrebu Ruska presadzovať svoje práva v Arktíde a obvinil NATO, že región vníma ako potenciálne bojisko.



„Samozrejme, znepokojuje nás fakt, že krajiny NATO čoraz viac identifikujú ďaleký sever ako predmostie pre možné konflikty a nacvičujú použitie armády v rámci tamojších podmienok,“ povedal.



Upozornil, že tam budú nasadené aj jednotky NATO z Fínska a Švédska, „s ktorým sme donedávna nemali žiadne problémy."



Fínsko a Švédsko vstúpili do NATO v obavách o vlastnú bezpečnosť po rozsiahlej ruskej invázii na Ukrajinu z februára 2022. Napriek varovným vyjadreniam o NATO Putin trval na tom, že Rusko nepredstavuje hrozbu. "Rusko nikoho neohrozuje," povedal.



K vyjadreniam amerického prezidenta Donalda Trumpa o prevzatí Grónska od Dánska povedal, že by mali byť vnímané vážne. Označil to však za bilaterálnu záležitosť medzi Dánskom a USA, ktorá nesúvisí s Ruskom.