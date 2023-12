Putin oznámil, že bude opäť kandidovať v prezidentských voľbách

Moskva 8. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v piatok oznámil, že v roku 2024 má v pláne opäť kandidovať v prezidentských voľbách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Putin svoje rozhodnutie oznámil počas rozhovoru s účastníkmi slávnostného odovzdávania vyznamenaní Hrdina Ruska. Jeden z hostí ceremoniálu sa Putina - už v "neformálnom" rozhovore - spýtal, či bude kandidovať, na čo dal Putin súhlasnú odpoveď.



Krátko pred tým tlačové agentúry vydali správu z brífingu hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova, ktorý uviedol, že "veľa ľudí" na Putina nalieha, aby sa v marci v prezidentských voľbách uchádzal o ďalšie šesťročné funkčné obdobie. Putin svoje rozhodnutie, či bude kandidovať, oznámi, "keď to bude považovať za vhodné," doplnil ešte Peskov podľa agentúry Reuters.



Šesť zdrojov pritom v rozhovoroch s agentúrou Reuters už v novembri uviedlo, že 71-ročný Putin sa rozhodol kandidovať.



V praxi to bude znamenať, že Putin sa môže udržať pri moci minimálne do roku 2030, doplnil Reuters. V Rusku totiž Putin nečelí žiadnej vážnej politickej konkurencii: jeho najvýraznejší oponent Alexej Navaľnyj je vo väzení a ďalší kritici sú tiež buď vo väzení, alebo v obave z represií žijú v exile.