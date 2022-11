Putin oznámil zriadenie federálnych súdov v 4 anektovaných oblastiach

Moskva/Kyjev 29. novembra (TASR) - V štyroch ukrajinských oblastiach anektovaných Ruskom budú zriadené federálne súdy a tie budú "čo najskôr" zahrnuté do ruského justičného systému. V utorok to vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin, ktorého citovala webová stránka americkej spravodajskej televie CNN.



"Súčasťou Ruska sa stali štyri nové subjekty - DĽR (Donecká ľudová republika), LĽR (Luhanská ľudová republika), Záporožská oblasť a Chersonská oblasť. Na týchto územiach je naplánované zriadenie (ruských) federálnych súdov," oznámil prezident Putin v príhovore na X. celoruskom zjazde sudcov v Kremli.



"Najvyšší súd, spolu s ostatnými orgánmi, čaká mnoho práce pri zriaďovaní nových súdov, pri ich personálnom zložení a pri urýchlenom začleňovaní do ruského justičného systému. A toto treba urobiť čo najskôr," dodal Putin.



Moskva v procese anexie ukrajinských území, ktorý je v rozpore s medzinárodným právom, uznala uvedené štyri ukrajinské oblasti za územia Ruskej federácie.



Týka sa to dvoch samozvaných útvarov DĽR a LĽR na východe Ukrajiny, kde proruskí separatisti bojujú proti ukrajinským ozbrojeným silám od roku 2014, a tiež Chersonskej a Záporožskej oblasti na juhu Ukrajiny, ktoré ruské sily obsadili krátko po začiatku invázie na Ukrajinu.



Ruské okupačné vojská sa však v prvej polovici novembra na rozkaz ruského ministerstva obrany stiahli z metropoly Chersonskej oblasti, keďže ukrajinské jednotky tam postupovali v rámci úspešnej protiofenzívy.