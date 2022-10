Putin patrí pred tribunál, tvrdí skupina ocenená Nobelovou cenou

Kyjev 7. októbra (TASR) - Šéf Kremľa Vladimir Putin by mal byť postavený pred medzinárodný tribunál pre ruské vojnové zločiny spáchané na Ukrajine. Vyhlásila to v piatok Olexandra Matvijčuková, šéfka ukrajinskej organizácie Centrum pre občianske slobody (CCL), ktorá sa stala jedným z laureátov tohtoročnej Nobelovej ceny za mier. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Aby "státisíce obetí vojnových zločinov dostali šancu na spravodlivosť..., je nutné vytvoriť medzinárodný tribunál a postaviť Putina, (bieloruského lídra Alexandra) Lukašenka a ďalších vojnových zločincov pred súd," uviedla Matvijčuková na sociálnej sieti Facebook.



Vyzvala tiež na vylúčenie Ruska z Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov "pre systematické porušovanie charty OSN" zo strany Moskvy.



Manažérka CCL pre komunikáciu Anna Trušová uviedla, že táto organizácia už od začiatku invázie dokumentuje vojnové zločiny páchané ruskou armádou na Ukrajine. Snaží sa tiež o to, aby sa mohli vrátiť domov Ukrajinci odvlečení do Ruska.



Nobelovu cenu za mier za rok 2022 získal v piatok okrem CCL aj bieloruský aktivista Ales Biaľacki, ktorý založil organizáciu Viasna pomáhajúcu politickým väzňom a ich rodinám. Tretím laureátom tohtoročnej Nobelovej ceny za mier sa stala ruská ľudskoprávna organizácia Memorial.