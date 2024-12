Putin plne podporil výmenu väzňov s Ukrajinou, ktorú navrhol Orbán

Moskva 12. decembra (TASR) - Kremeľ vo štvrtok vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin plne podporil výmenu vojnových zajatcov medzi Moskvou a Kyjevom na základe návrhu maďarského premiéra Viktora Orbána. Podľa vyjadrenia Kremľa to vyzerá tak, že Ukrajina výmenu odmietla, informuje TASR podľa správy agentúry Reuters.



"Maďarský premiér Viktor Orbán počas včerajšieho telefonického rozhovoru s prezidentom Putinom predložil v predvečer Vianoc návrh na uskutočnenie veľkej výmeny väzňov medzi Ruskom a Ukrajinou, ako aj na vyhlásenie vianočného prímeria," povedal hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



V ten istý deň ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB) poslala maďarskému veľvyslanectvu návrh na výmenu, píše Reuters. Podľa reakcie Kyjev "odmietol všetky Orbánove návrhy", zdôraznil Peskov.



"Predpokladáme, že rozhovory o nastolení mieru budú pokračovať. Rusko plne podporuje Orbánove snahy o nájdenie mierového riešenia, ako aj vyriešenie humanitárnych otázok v súvislosti s výmenou väzňov," ozrejmil hovorca. "Rusko nikdy neodmietlo mierové rokovania a opakovane vyjadrilo svoju pripravenosť obnoviť ich na základe istanbulskej dohody z roku 2022," pokračoval Peskov.



Ukrajina v stredu poprela, že s Orbánom rokovala o vianočnom prímerí a výmene zajatcov vo vojne s Ruskom. Orbán tvrdil, že ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odmietol maďarský návrh.



"Ako vždy, maďarská strana s Ukrajinou o ničom nerokovala. Maďarská strana (nás) ako vždy neupozornila na svoje kontakty s Moskvou," uviedol v písomnom vyhlásení Zelenského poradca Dmytro Lytvyn.



Istanbulská mierová dohoda zahŕňala okrem iného záväzok Ukrajiny vzdať sa svojich snáh vstúpiť do NATO a zachovať si neutrálny status. Dokument ale neobsahoval zákaz vstupu Ukrajiny do EÚ. V texte sa píše aj o redukcii ukrajinskej armády, zákaze rozmiestňovania cudzieho vojenského personálu a zbraní vrátane rakiet na svojom území, či vzdaní sa suverenity nad polostrovom Krym v prospech Ruska.