Putin po kontakte s nakazeným lekárom nejde do dobrovoľnej karantény

Moskva 1. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin zrejme nepôjde do karantény, aj keď bol nedávno v kontakte s ruským hlavným odborníkom na boj s pandémiou Denisom Procenkom, ktorý mal pozitívny test na koronavírus SARS-CoV-2. Informoval o tom v stredu hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Hovorca predtým podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy uviedol, že Putin nemá v úmysle vzdať sa počas epidémie svojho zvyku zdraviť sa s ľuďmi podaním ruky.



Procenko je hospitalizovaný v špecializovanej nemocnici Kommunarka na rovnomennom satelitnom predmestí Moskvy, kde pôsobí ako primár. Prostredníctvom sociálnych sietí informuje, že jeho stav je uspokojivý.



Podľa Procenka prepustili za posledných 24 hodín z nemocnice do domáceho ošetrenia 35 pacientov. V Kommunarke je momentálne hospitalizovaných viac ako 300 ľudí, pričom infekciu novým druhom koronavírusu má potvrdenú 153 spomedzi nich.



Peskov v utorok uviedol, že Putin pravidelne podstupuje testy na prítomnosť koronavírusu a je zdravý.



V Rusku, ktoré má 144 miliónov obyvateľov, je koronavírusom nakazených najmenej 2777 ľudí, čo je v porovnaní s utorkom nárast o 440 prípadov. Oficiálne tam evidujú aj 24 úmrtí. Vyliečilo sa 190 nakazených. Podľa spravodajského servera Gazeta.ru v Rusku denne odoberú 36.000 vzoriek na testy na nový typ koronavírus.



Najnovším zo série opatrení prijatých ruskou vládou v rámci boja s novým koronavírusom je povinnosť viesť si zápisy o svojom zdravotnom stave. Túto povinnosť budú mať všetci občania Ruska v karanténe. Podľa agentúry Interfax to v stredu uviedol ruský premiér Michail Mišustin.



Podľa neho občania budú po návrate do vlasti povinní zaregistrovať sa prostredníctvom webového portálu štátnej správy a hlásiť tam zmeny svojho zdravotného stavu. Mišustin vysvetlil, že takéto opatrenia sú potrebné, aby sa v Rusku zabránilo nárastu počtu ľudí infikovaných koronavírusom.



Mišustin dodal, že pohyb osôb, ktoré majú nariadenú karanténu, bude monitorovaný za pomoci mobilných operátorov. "V prípade nedodržania podmienok izolácie operátori odovzdajú relevantné informácie úradom vrátane ministerstva vnútra," zdôraznil predseda vlády.