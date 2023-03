Putin po Kryme navštívil aj okupovaný ukrajinský Mariupol

Moskva 19. marca (TASR) - Šéf Kremľa Vladimir Putin navštívil okupovaný Mariupol. Stalo sa tak skoro rok po tom, ako Moskva deklarovala dobytie tohto strategicky významného prístavného mesta na juhu Ukrajiny. TASR informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa odvolala na nedeľňajšie správy ruských štátnych médií.



Ide o prvú cestu ruského lídra do oblasti Donbasu od ruského vpádu na Ukrajinu vo februári minulého roka.



Putin priletel do Mariupola vrtuľníkom a následne sa previezol autom po meste, informovala agentúra TASS s odvolaním sa na Kremeľ.



Putin pricestoval do Mariupola po prekvapivej sobotňajšej návšteve Krymského polostrova, ktorú uskutočnil pri príležitosti deviateho výročia jeho anexie.



V Mariupole navštívil rôzne miesta, hovoril s miestnymi obyvateľmi a podľa ruských štátnych médií mu bola predložená správa o postupe rekonštrukčných prácach v tomto meste, ktoré bolo v dôsledku takmer tri mesiace trvajúcich ruského obliehania z veľkej časti zničené.



Ťažké boje o prístavné mesto Mariupol v Doneckej oblasti vypukli bezprostredne po začiatku ruskej vojenskej invázie 24. februára 2022. Poslední obrancovia padli do ruského zajatia 20. mája.