Putin po stretnutí s Erdoganom dúfa, že rusko-turecké vzťahy neutrpia

Moskva 5. marca (TASR) – Rusko a Turecko musia spolu rokovať o situácii v sýrskej provincii Idlib, aby nemala za následok zničenie rusko-tureckých vzťahov. Ruský prezident Vladimir Putin to povedal vo štvrtok po tom, ako privítal v Moskve tureckého partnera Recepa Tayyipa Erdogana, informovala tlačová agentúra TASS.



"Musíme rozhodne prediskutovať všetko, celú dnešnú situáciu, aby sa podobné veci už nestávali a aby to nezničilo rusko-turecké vzťahy, ku ktorým pristupujeme starostlivo a vysoko si ich ceníme," povedal Putin na úvod stretnutia s Erdoganom.



Rusko a Turecko sa v roku 2018 dohodli na vytvorení demilitarizovanej zóny v Idlibe, ale sily sýrskeho prezidenta Bašára Asada sa snažia o opätovné dobytie tohto posledného veľkého regiónu, ktorý nemajú pod kontrolou. V poslednom čase sa táto provincia stala dejiskom konfliktu medzi Tureckom, ktoré podporuje skupiny povstalcov, a sýrskym vládnym režimom podporovaným Ruskom. Pri minulotýždňovom nálete sýrskych vládnych síl podporovaných Ruskom v provincii Idlib zahynulo viac ako 30 príslušníkov tureckých ozbrojených síl, na čo Ankara reagovala odvetnými útokmi.



Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov pripísal tento týždeň vinu za eskaláciu Turecku, ktoré už predtým ruskí predstavitelia obvinili z neplnenia spomínanej dohody, keď neprinútilo militantov zastaviť útoky na sýrske a ruské objekty.



Putin vyjadril vo štvrtok Turecku "najhlbšiu sústrasť" nad stratou vojakov pri nálete v Sýrii a zopakoval, že sýrske sily nevedeli o ich prítomnosti v danej lokalite. Dodal, že v poslednom čase utrpela straty aj sýrska armáda.



Erdogan po príchode do Moskvy vyhlásil, že rusko-turecké vzťahy "dosiahli svoj vrchol v obchode aj vo vojenskom priemysle". Pokračovanie tohto trendu označil za "prioritný cieľ" Ankary. Štvrtkové rokovania o Idlibe zase zhodnotil ako "veľmi dôležité" vzhľadom na "veľmi napätú situáciu" v danom regióne, informovala agentúra TASS.