Putin po stretnutí s Lukašenkom: Ukrajinská protiofenzíva zlyhala

Moskva 23. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin sa v nedeľu v Petrohrade stretol so svojím najbližším spojencom, bieloruským vodcom Alexandrom Lukašenkom. Ide o ich prvé vzájomné stretnutie od neúspešnej vzbury žoldnierov z Vagnerovej skupiny v Rusku, na ktorom Putin vyhlásil, že ukrajinská protiofenzíva "zlyhala", informuje TASR podľa agentúry AFP.



Na videozázname zverejnenom tlačovou službou Lukašenkovho úradu je vidieť oboch lídrov, ako prichádzajú na rokovania do Konštantínovského paláca v Petrohrade.



"Zmenil som niektoré svoje plány," povedal Putin, ktorého citovala ruská tlačová agentúra TASS. Ako dodal, rokovania s Lukašenkom potrvajú približne dva dni.



Ruský prezident zároveň Lukašenkovi povedal, že protiofenzíva, ktorú vedú ukrajinské jednotky voči ruským okupačným silám, "zlyhala".



"Neexistuje žiadna protiofenzíva," povedal Lukašenko podľa tlačovej agentúry TASS predtým, než ho Putin prerušil: "Existuje, ale zlyhala."



Predmetom rokovaní medzi oboma lídrami má byť podľa Putina "bezpečnosť v našom regióne", cituje ďalej AFP.



Ukrajina začala svoju dlho očakávanú protiofenzívu minulý mesiac, no proti ruským silám, ktoré po takmer 17 mesiacoch vojny kontrolujú viac ako šestinu jej územia, dosiahla zatiaľ len malé úspechy, konštatuje denník The Guardian.



Lukašenko ďalej uviedol, že "udrží" žoldnierov z Vagnerovej skupiny, ktorí sa po vzbure uchýlili do jeho krajiny, v strednej časti Bieloruska a situáciu má Minsk "pod kontrolou".



"Chcú ísť na Západ, žiadajú ma o povolenie... ísť na výlet do Varšavy, do Rzeszówa," povedal Lukašenko Putinovi, ktorý sa usmieval. "Samozrejme ich však udržím v strednom Bielorusku, ako sme sa dohodli," dodal Lukašenko.



"Máme pod kontrolou, čo sa deje (s vagnerovcami)... Majú zlú náladu," podotkol ďalej bieloruský vodca.



Vo štvrtok bieloruské ministerstvo obrany uviedlo, že vagnerovci začali cvičiť bieloruské špeciálne jednotky na vojenskom cvičisku len niekoľko kilometrov od poľských hraníc, pripomína agentúra Reuters.



Poľsko v piatok oznámilo, že jeho armáda presunie časť svojich jednotiek zo západu na východ krajiny. Dôvodom je prítomnosť žoldnierov z Vagnerovej skupiny na území susedného Bieloruska a aj ich spoločné cvičenia s bieloruskými vojakmi.