Putin po teroristickom útoku v Rusku vyzval na nový prístup k migrácii

Moskva 2. apríla (TASR) - Rusko potrebuje nový prístup k migrácii, vyhlásil v utorok šéf Kremľa Vladimir Putin s odkazom na nedávny útok na moskovskú koncertnú sálu, ktorý si vyžiadal najmenej 144 mŕtvych a 551 zranených. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



K zodpovednosti za teroristický útok v koncertnej sále Crocus City Hall v Krasnogorsku, ku ktorému došlo 22. marca, sa opakovane prihlásila džihádistická skupina Islamský štát. Ruské úrady zadržali štyroch Tadžikov podozrivých z útoku a ďalších sedem ľudí, ktorých považujú za komplicov.



Aj keď Putin napokon pripustil, že masaker vykonali "radikálni islamisti", naďalej tvrdí, že Ukrajina bola doň nejakým spôsobom zapojená – pre tieto svoje tvrdenia však neposkytol žiadne dôkazy. Ukrajina svoju účasť na tomto útoku rozhodne popiera.



V utorkovom prejave na stretnutí s predstaviteľmi ruského ministerstva vnútra Putin povedal, že je dôležité zistiť "nielen páchateľov tohto zločinu, ale aj všetky články reťazca a jeho príjemcov".



Strojcovia masakry pri Moskve sa podľa Putina snažili zasiať v ruskej spoločnosti nezhody, paniku a nenávisť s cieľom rozbiť Rusko zvnútra. "Je neprípustné využívať túto tragickú udalosť na vyvolanie etnického napätia, xenofóbie a islamofóbie," uviedol ruský prezident.



Ministerstvu obrany zároveň nariadil, aby sprísnilo kontroly týkajúce sa nelegálnej migrácie a vyriešilo nedostatky v súčasných nastavených postupoch, ktoré umožňujú ľuďom so závažnými záznamami v trestnom registri získať pracovné povolenie a dokonca aj ruské občianstvo.



Po útoku sa v Rusku začali intenzívnejšie prejavovať protiimigračné nálady a objavovať výzvy na obmedzenie migrácie aj napriek skutočnosti, že jeho ekonomika je silne závislá od pracovníkov zo zahraničia, väčšinou z krajín v Strednej Ázii vrátane Tadžikistanu, odkiaľ pochádzajú predpokladaní strelci.



"Musíme hlboko a radikálne aktualizovať naše prístupy k migračnej politike," povedal Putin. Niektorým migrantom, ktorí takmer vôbec neovládajú ruštinu a nepoznajú ruskú kultúru, sa podľa neho umožňuje pracovať v Rusku bez náležitého preskúmania.



"Rozhodujúcou zásadou by malo byť, že do Ruska môžu prísť žiť a pracovať len tí, ktorí rešpektujú naše tradície, jazyk, kultúru a históriu," dodal šéf Kremľa. Reuters v tejto súvislosti pripomína, že v Rusku sa hovorí najmenej 277 jazykmi a nárečiami a približne desať až 15 percent populácie tvoria moslimovia.