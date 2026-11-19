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Putin po útokoch na Krymský most vylúčil prímerie v Čiernom mori
Krymský most bol podľa Putina využívaný výlučne na civilné účely a nie na prepravu vojenskej techniky ani ropných produktov, ako tvrdí Ukrajina.
Autor TASR
Šen-čen 19. novembra (TASR) - Moskva už nebude zvažovať moratórium na útoky v Čiernom mori ani na energetickú infraštruktúru po útokoch Ukrajiny, ktoré poškodili Krymský most.
Vo štvrtok to vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin a sľúbil tvrdú odpoveď, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Šéf Kremľa o možnom prímerí na mori a v energetike vraj rokoval s Radou bezpečnosti Ruska a „požiadal všetkých, aby si to premysleli a vrátili sa k tomu v nádeji, že sa možno podarí dosiahnuť nejakú dohodu“.
„Ale po útokoch na Krymský most nebudú žiadne dohody. Na tieto útoky budeme reagovať. A chcem, aby všetci vedeli toto: Verím, že naša reakcia bude oveľa bolestivejšia ako to, čo kyjevský režim urobil tomu mostu,“ doplnil.
Krymský most bol podľa Putina využívaný výlučne na civilné účely a nie na prepravu vojenskej techniky ani ropných produktov, ako tvrdí Ukrajina. „Most samozrejme opravíme. Úsek cesty utrpel vážne škody,“ dodal.
Vo štvrtok to vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin a sľúbil tvrdú odpoveď, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Šéf Kremľa o možnom prímerí na mori a v energetike vraj rokoval s Radou bezpečnosti Ruska a „požiadal všetkých, aby si to premysleli a vrátili sa k tomu v nádeji, že sa možno podarí dosiahnuť nejakú dohodu“.
„Ale po útokoch na Krymský most nebudú žiadne dohody. Na tieto útoky budeme reagovať. A chcem, aby všetci vedeli toto: Verím, že naša reakcia bude oveľa bolestivejšia ako to, čo kyjevský režim urobil tomu mostu,“ doplnil.
Krymský most bol podľa Putina využívaný výlučne na civilné účely a nie na prepravu vojenskej techniky ani ropných produktov, ako tvrdí Ukrajina. „Most samozrejme opravíme. Úsek cesty utrpel vážne škody,“ dodal.