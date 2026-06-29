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Putin: Po vojne USA s Iránom očakávame príchod amerických vyjednávačov
Putin v nedeľu takisto uviedol, že Moskva bude naďalej presadzovať svoj cieľ, ktorým je úplné dobytie štyroch ukrajinských oblastí.
Autor TASR
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Moskva 29. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu uviedol, že očakáva príchod amerických vyjednávačov do Moskvy, akonáhle Washington dosiahne dohodu s Iránom o ukončení konfliktu na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.
„Očakávame, že po tom, čo sa skončia všetky udalosti, po uplynutí aktívnej fázy v iránskej otázke, privítame tých zástupcov americkej administratívy, s ktorými sme sa v Moskve už viackrát stretli,“ povedal Putin v rozhovore, ktorý citovali ruské tlačové agentúry. „Sme pripravení pokračovať v rokovaniach a diskutovať o všetkých podrobnostiach,“ doplnil Putin.
Na moskovskom medzinárodnom vedecko-odbornom fóre nazvanom Primakovove čítania minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu takisto povedal, že sa diskutuje o návšteve osobitných vyslancov amerického prezidenta Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Lavrov podotkol, že Moskva je pripravená vyslancov vypočuť.
Putin v nedeľu takisto uviedol, že Moskva bude naďalej presadzovať svoj cieľ, ktorým je úplné dobytie štyroch ukrajinských oblastí. Zároveň odmietol to, čo označil za nový návrh Ukrajiny na obmedzenie bojových operácií vo vojne.
Ukrajina navrhla zastaviť vzájomné útoky na veľké vzdialenosti v rámci snáh o dosiahnutie mieru. Moskva to však označila za prostriedok na zmiernenie tlaku na kyjevské sily pozdĺž frontovej línie. „Je zrejmé, prečo vznikol takýto návrh, keďže sú naše protiútoky hlboko na ukrajinskom území oveľa silnejšie, majú väčší dopad a sú... ničivejšie,“ povedal Putin. „Vzhľadom na katastrofálny nedostatok personálu ukrajinské ozbrojené sily zrejme veria, že by to mohla byť ich spása. Záchrana kyjevského režimu však nie je v našich plánoch,“ zdôraznil podľa agentúry Reuters.
Prezident okrem toho v nedeľu v rozhovore priznal, že Rusko trpí „istým nedostatkom“ paliva pre opakované ukrajinské údery a že musí posilniť svoje kapacity protivzdušnej obrany. „Čo sa týka útokov na kritickú infraštruktúru vo všeobecnosti a zvlášť na oblasť energetiky, je zrejmé, že tieto útoky na naše zariadenia infraštruktúry spôsobujú problémy,“ povedal Putin. „V súčasnosti pozorujeme určitý nedostatok, nie je však kritický,“ tvrdil šéf Kremľa podľa AFP.
„Očakávame, že po tom, čo sa skončia všetky udalosti, po uplynutí aktívnej fázy v iránskej otázke, privítame tých zástupcov americkej administratívy, s ktorými sme sa v Moskve už viackrát stretli,“ povedal Putin v rozhovore, ktorý citovali ruské tlačové agentúry. „Sme pripravení pokračovať v rokovaniach a diskutovať o všetkých podrobnostiach,“ doplnil Putin.
Na moskovskom medzinárodnom vedecko-odbornom fóre nazvanom Primakovove čítania minister zahraničných vecí Sergej Lavrov v stredu takisto povedal, že sa diskutuje o návšteve osobitných vyslancov amerického prezidenta Steva Witkoffa a Jareda Kushnera. Lavrov podotkol, že Moskva je pripravená vyslancov vypočuť.
Putin v nedeľu takisto uviedol, že Moskva bude naďalej presadzovať svoj cieľ, ktorým je úplné dobytie štyroch ukrajinských oblastí. Zároveň odmietol to, čo označil za nový návrh Ukrajiny na obmedzenie bojových operácií vo vojne.
Ukrajina navrhla zastaviť vzájomné útoky na veľké vzdialenosti v rámci snáh o dosiahnutie mieru. Moskva to však označila za prostriedok na zmiernenie tlaku na kyjevské sily pozdĺž frontovej línie. „Je zrejmé, prečo vznikol takýto návrh, keďže sú naše protiútoky hlboko na ukrajinskom území oveľa silnejšie, majú väčší dopad a sú... ničivejšie,“ povedal Putin. „Vzhľadom na katastrofálny nedostatok personálu ukrajinské ozbrojené sily zrejme veria, že by to mohla byť ich spása. Záchrana kyjevského režimu však nie je v našich plánoch,“ zdôraznil podľa agentúry Reuters.
Prezident okrem toho v nedeľu v rozhovore priznal, že Rusko trpí „istým nedostatkom“ paliva pre opakované ukrajinské údery a že musí posilniť svoje kapacity protivzdušnej obrany. „Čo sa týka útokov na kritickú infraštruktúru vo všeobecnosti a zvlášť na oblasť energetiky, je zrejmé, že tieto útoky na naše zariadenia infraštruktúry spôsobujú problémy,“ povedal Putin. „V súčasnosti pozorujeme určitý nedostatok, nie je však kritický,“ tvrdil šéf Kremľa podľa AFP.