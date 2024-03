Putin po voľbách žiada FSB, aby vypátrala zradcov

Moskva 19. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v utorok žiadal vypátranie a potrestanie "zradcov" aj zintenzívnenie boja proti terorizmu. Povedal to v príhovore pred príslušníkmi Federálnej bezpečnostnej služby (FSB), po svojom znovuzvolení za prezidenta vo voľbách, v ktorých nemal skutočného súpera. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



"Zradcov" treba identifikovať a potrestať, vyhlásil Putin výrazne nahnevaným tónom. "Budeme ich trestať bez časového obmedzenia, nech sú kdekoľvek," dodal. Rusko podľa neho na týchto zradcov, ktorí páchajú zločiny proti krajine, nezabúda.



V Rusku i v zahraničí sa opakovane objavujú prípady ruských občanov, ktorí sú zavraždení alebo zomrú na nevysvetlených okolností.



Putin v utorňajšom príhovore osobitne spomenul útoky podnikané z Ukrajiny na Belgorodskú oblasť popri hranici, kde nedávno zaznamenali aj civilné obete. Intenzívne útoky hlásili v tejto oblasti počas prezidentských volieb, ktoré prebiehali od piatka do nedele.



Putin to označil za terorizmus zameraný na narušenie volieb. Obvinil z toho "sabotážne a teroristické skupiny", ktoré podľa neho konali spolu s ukrajinskými silami, žoldniermi a ďalšou "zberbou". Týmto slovom označil ruských občanov, ktorí prešli na ukrajinskú stranu.



Prezident tiež požiadal FSB, aby spojila sily s inými spravodajskými službami a aby spoločne zintenzívnili boj proti terorizmu. "Máme do činenia so silným a nebezpečným protivníkom, ktorý má vo svojom arzenáli širokú škálu informácií, aj technických a finančných prostriedkov," vyhlásil.



Putin spomenul odpálenie plynovodov Nord Stream 1 a 2 na dne Baltského mora v roku 2022.



Podľa Putina treba posilniť aj pohraničnú stráž, napríklad mobilnými jednotkami, ktoré sú efektívnejšie. Spomenul takisto pozemné a námorné hranice, okrem iných aj Čierne more, kde ukrajinské sily dosahujú úspechy proti ruským námorným silám.



FSB je okrem iného zodpovedná za ochranu hraníc Ruska.