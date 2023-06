Putin vyhlásil, že počas vzbury rozkázal vyhnúť sa krviprelievaniu

Moskva 26. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok večer vystúpil s mimoriadnym prejavom k víkendovej vzbure žoldierov Vagnerovej skupiny, ktorej deklarovaným cieľom bolo vymeniť ruské vojenské velenie. Šéf Kremľa podľa vlastných slov počas vzbury vydal rozkazy so zámerom zabrániť krviprelievaniu v Rusku – aj keď práve toto by si podľa neho želal Západ a Ukrajina. Informuje TASR, ktorá čerpala zo správ televízií Sky News a CNN, agentúry AFP a rozhlasovej stanice Rádio Slobodná Európa/Rádio Sloboda (RFE/RL).



Najvyšší ruský predstaviteľ prisľúbil potrestanie organizátorov vzbury, ktorú označil za zločin namierený na oslabenie Ruska. Podľa Putina je akékoľvek vydieranie Ruska "odsúdené na neúspech", pričom organizátorom vzbury vraj šlo o rozdrobenie ruskej spoločnosti.



Ruskej verejnosti sa poďakoval za "podporu, vlastenectvo a solidaritu". Ocenil aj bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka za sprostredkovanie ukončenia krízy.



"V podstate celá ruská spoločnosť sa zjednotila v zodpovednosti brániť svoju vlasť," povedal Putin.



"Ozbrojená vzbura by však aj tak bola potlačená," upozornil v prejave, ktorý bol podľa CNN zrejme nahratý vopred.



Poďakoval sa veliteľom vagnerovcov, ktorí sa "správne rozhodli zastaviť a vrátiť sa, aby tak zabránili krviprelievaniu". Väčšina žoldnierov z Vagnerovej skupiny sú podľa neho vlastenci, ktorých zneužili organizátori vzbury. Žoldnierom ponúkol možnosť vstúpiť do regulárnej armády alebo "ísť do Bieloruska", kam mal po Lukašenkovej sobotňajšej mediácii odísť aj majiteľ Vagnerovej skupiny Jevgenij Prigožin. Toho v prejave podľa RFE/RLE Putin priamo nemenoval ani raz.