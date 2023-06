Putin pochválil bezpečnostné zložky za odvrátenie „občianskej vojny“

Moskva 27. júna (TASR) - Prezident Vladimir Putin pochválil v utorok ruskú armádu a bezpečnostné zložky za "zastavenie občianskej vojny". TASR o tom informuje podľa správ agentúr AP a AFP a televízie Sky News.



Šéf Kremľa pochválil armádu a bezpečnostné zložky za rýchle konanie proti vzbure zorganizovanej zakladateľom žoldnierskej Vagnerovej skupiny Jevgenijom Prigožinom. "V podstate ste zastavili občiansku vojnu," vyhlásil Putin počas príhovoru v Kremli.



Zároveň uviedol, že vzbura nemala podporu ľudu ani armády, pričom nespomenul priamo meno Prigožina. "Môžete vidieť, že armáda, spoločnosť a ľud boli za jedno. To nám umožnilo prekonať mimoriadne nebezpečnú situáciu, v ktorej sa naša krajina nachádzala," povedal Putin v príhovore pred asi 2500 príslušníkmi armády a bezpečnostných zložiek.



Podľa šéfa Kremľa nebol do boja proti vzbúrencom stiahnutý z frontu na Ukrajine žiaden ruský vojak. Zároveň dodal, že všetky formácie pokračujú na fronte v "hrdinskom boji".



"Naša odhodlanosť a odvaha ako aj konsolidácia celej ruskej spoločnosti mali a zohrali určujúci úlohu pri prekonávaní prekážok a vzbury," vyhlásil Putin.



Požiadal o uctenie si minútou ticha ruských pilotov, ktorí padli v boji proti vzbúrencom. "Niekoľko našich druhov v tomto procese zahynulo. Svoje rozkazy a vojenskú povinnosť si plnili so cťou," povedal ruský prezident.



Na zhromaždení v Kremli sa v utorok spolu s Putinom zúčastnil aj ruský minister obrany Sergej Šojgu, ktoré odvolanie Prigožin cez víkend požadoval, všíma si Sky News.



Prigožin sa pokúsil počas víkendu pomocou svojich jednotiek zvrhnúť ruské vojenské velenie po tom, ako v piatok obvinil ruskú armádu z raketového útoku na tábory jeho bojovníkov. V sobotu večer sa situácia v Rusku náhle upokojila, keď Prigožin oznámil, že svojim jednotkám nariadil, aby sa vrátili do táborov na Ukrajine. Ukončenie krízy sprostredkoval práve Lukašenko.