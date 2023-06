Putin poďakoval vedeniu bezpečnostných zložiek za prácu počas vzbury

Moskva 27. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok osobne poďakoval lídrom ruských bezpečnostných zložiek za ich prácu počas vzbury žoldnierov Vagnerovej skupiny. Na stretnutí bol prítomný aj ruský minister obrany Sergej Šojgu, ktorý bol jedným z hlavných terčov vzbury vagnerovcov. TASR správu prezvala z agentúry AFP.



"Zvolal som vás, aby som vám poďakoval za odvedenú prácu," povedal Putin vysokopostaveným bezpečnostným predstaviteľom krátko po tom, ako vystúpil s mimoriadnym prejavom k víkendovej vzbure.



Šojgu sa ukázal na verejnosti prvýkrát od vzbury Vagnerovej skupiny. Náčelníka generálneho štábu ruskej armády Valerija Gerasimova, ktorý bol taktiež terčom najostrejšej kritiky zo strany šéfa vagnerovcov Jevgenija Prigožina, na záberoch zo stretnutia zverejnených Kremľom nebolo vidieť, všíma si AFP.



Putin v pondelkovom mimoriadnom prejave uviedol, že počas vzbury vydal rozkazy so zámerom zabrániť krviprelievaniu v Rusku – aj keď práve toto by si podľa neho želal Západ a Ukrajina. Zároveň prisľúbil potrestanie organizátorov vzbury, ktorú označil za zločin namierený na oslabenie Ruska.



Šéf vagnerovcov Prigožin vyhlásil v piatok "pochod spravodlivosti" na Moskvu v snahe zosadiť ruské vojenské vedenie. Urobil tak po tom, ako obvinil ruskú armádu z raketového útoku na tábory jeho bojovníkov.



V sobotu večer však oznámil, že svojim žoldnierom nariadil vrátiť sa do táborov na Ukrajine. Ukončenie krízy sprostredkoval bieloruský prezident Alexandr Lukašenko.