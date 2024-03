Putin poďakoval voličom,výsledky považuje za vyjadrenie dôvery občanov

Moskva 17. marca (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin sa v noci na pondelok poďakoval voličom za podporu v prezidentských voľbách. Podporu občanov považuje za vyjadrenie dôvery. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AFP.



"Chcem sa poďakovať občanom Ruska, ktorí prišli do volebných miestností a hlasovali," vyhlásil Putin na tlačovej konferencii vo svojom hlavnom volebnom stane v Moskve po zverejnení exit pollov a prvých výsledkov, ktoré mu predpovedajú zisk 87 percent hlasov.



"Chcem poďakovať vám všetkým a všetkým občanom za podporu a dôveru," povedal.



Zároveň osobitne poďakoval vojakom bojujúcim na Ukrajine, ktorí podľa neho plnia ten najdôležitejší cieľ – ochranu občanov.



Putin tiež vyhlásil, že Rusko sa nenechá zastrašiť a utláčať.



"Nezáleží na tom, ako veľmi nás chcú zastrašiť, nezáleží na tom, ako veľmi chcú utláčať nás, našu vôľu, naše svedomie – nikomu sa nikdy nič také nepodarilo. Nefungovalo to doteraz a nebude to fungovať ani v budúcnosti. Nikdy," dodal Putin.



Putin žiada potrestanie voličov, ktorí znehodnotili svoje hlasovacie lístky

Ruská polícia by mala zakročiť proti voličom, ktorí počas prezidentských volieb znehodnotili svoje hlasovacie lístky. V noci na pondelok to vyhlásil ruský prezident Vladimir Putin. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AFP a AP.



"Ľudia, ktorí znehodnotili svoje hlasovacie lístky… Presne s takýmito ľuďmi sa musíme vysporiadať," vyhlásil Putin na tlačovej konferencii vo svojom hlavnom volebnom stane v Moskve po zverejnení exit pollov a prvých výsledkov. Oficiálne sčítanie približne 80 percent hlasovacích lístkov mu predpovedá zisk 87 percent hlasov.



Opozícia vyzvala všetkých Rusov, aby protestne prišli voliť v nedeľu na poludnie, Putin tento krok označil za neúčinný. Všetkým voličom sa poďakoval za účasť a hlasovanie vo voľbách, získané hlasy označil za vyjadrenie podpory a dôvery.



Putin tiež vyhlásil, že Rusko sa nenechá zastrašiť a utláčať. "Nezáleží na tom, ako veľmi nás chcú zastrašiť, nezáleží na tom, ako veľmi chcú utláčať nás, našu vôľu, naše svedomie – nikomu sa nikdy nič také nepodarilo. Nefungovalo to doteraz a nebude to fungovať ani v budúcnosti. Nikdy," dodal Putin.



Osobitne sa poďakoval vojakom bojujúcim na Ukrajine, ktorí podľa neho plnia ten najdôležitejší cieľ – ochranu občanov.



Zároveň však povedal, že úplný konflikt s NATO nie je vylúčený. V takom prípade by bol podľa Putina svet len krok od tretej svetovej vojny. "Považujem za nepravdepodobné, že o ňu má niekto záujem," citovala ho agentúra DPA.



Podľa slov šéfa Kremľa sú už na Ukrajine početní vojaci z členských štátov NATO. "To už vieme," uviedol s tým, že tam už počuli francúzštinu a angličtinu. "Nie je to nič dobré, najmä pre nich, pretože tam vo veľkom počte zomierajú," doplnil Putin.