Putin podľa Blinkena nejaví vážny záujem o diplomatické riešenie

Washington 26. apríla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken v utorok povedal, že ruský prezident Vladimir Putin nepreukazuje vážny záujem o diplomaciu s cieľom ukončiť vojnu na Ukrajine – napriek medzinárodnému úsiliu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Blinken členom výboru amerického Senátu pre medzinárodné vzťahy povedal, že Putin ešte neprejavil vážny záujem o zmysluplné rokovania.



USA by podporili úsilie Ukrajiny o ukončenie vojny diplomatickými prostriedkami. "Našim cieľom je uistiť sa, že majú (Ukrajinci) vo svojich rukách schopnosť odraziť ruskú agresiu a naozaj viac právomocí za prípadným rokovacím stolom," povedal Blinken.



Šéf americkej diplomacie takisto odpovedal na otázku republikánskeho senátora Randa Paula, ktorý amerického prezidenta Joea Bidena obvinil, že prispel k Putinovmu rozhodnutiu napadnúť Ukrajinu, keď podporoval prijatie Ukrajiny do NATO. Blinken povedal, že už počas rokovaní s Ruskom pred začiatkom invázie bolo jasné, že Putinove sťažnosti o vstupe Ukrajiny do NATO sú len zámienkou.