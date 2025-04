Putin podľa Kremľa nenariadil predĺženie „veľkonočného prímeria“

Moskva 20. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin nevydal nariadenie o predĺžení prímeria, ktoré vyhlásil v sobotu v bojoch na Ukrajine, a preto sa o polnoci moskovského času skončí. Uviedol to v nedeľu popoludní hovorca Kremľa Dmitrij Peskov, informuje TASR podľa správy stanice Sky News.



Vyjadrenie hovorcu, ktoré priniesla ruská tlačová agentúra TASS, prišlo len niekoľko hodín pred vypršaním „veľkonočného prímeria“. Obe strany konfliktu sa obvinili z jeho porušovania.



Putin v sobotu oznámil, že od 17.00 h do nedele 23.00 h SELČ ruská strana zastaví všetky vojenské operácie. Nariadil tiež, aby armáda reagovala na akékoľvek porušenie tohto prímeria.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po niekoľkých hodinách reagoval na ruský návrh a uviedol, že Ukrajina bude „veľkonočné prímerie“ dodržiavať, avšak tiež primerane reagovať na každý ruský útok.



Ruské ministerstvo obrany v nedeľu oznámilo, že jeho sily podnikli odvetné kroky po tom, ako Ukrajina pokračovala v útokoch, a to aj v ruských pohraničných oblastiach, kde podľa rezortu zahynuli civilisti.



Porušovanie prímeria však hlásila aj Ukrajina. Zelenskyj na sociálnych sieťach napísal, že „ruská armáda sa snaží vytvoriť všeobecný dojem prímeria, pričom v niektorých oblastiach stále pokračuje v izolovaných pokusoch o postup a spôsobuje Ukrajine straty“.