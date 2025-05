Putin podmieňuje koniec vojny zastavením rozširovania NATO na východ

Moskva 28. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podmieňuje ukončenie vojny na Ukrajine písomným záväzkom západných lídrov, že NATO sa viac nebude rozširovať smerom na východ, ako aj zrušením časti protiruských sankcií. Píše o tom agentúra Reuters s odvolaním na tri ruské zdroje z prostredia aktuálnych rokovaní, informuje TASR.



Podľa zdrojov agentúry Putin požaduje písomný záväzok západných mocností nerozširovať alianciu NATO smerom na východ. Znamená to najmä vylúčenie budúceho členstva Ukrajiny, Gruzínska a Moldavska.



Rusko chce písomný prísľub o zastavení rozširovania NATO, pretože Putin je presvedčený, že Spojené štáty po páde Berlínskeho múru Moskvu zavádzali. Vtedajší americký minister zahraničných vecí James Baker podľa Ruska v roku 1990 ubezpečil sovietskeho prezidenta Michaila Gorbačova, že NATO sa nebude rozširovať na východ, uviedli dva zdroje.



Okrem toho Rusko požaduje neutralitu Ukrajiny, zrušenie niektorých západných sankcií, vyriešenie otázky zmrazených ruských štátnych aktív a ochranu rusky hovoriacich osôb na Ukrajine.



Jeden zo zdrojov pre Reuters povedal, že ak Putin dospeje k záveru, že nie je schopný dosiahnuť mierovú dohodu podľa vlastných podmienok, bude sa snažiť vojenskými víťazstvami ukázať Ukrajincom a Európanom, že "neskorší mier bude ešte bolestivejší". Kremeľ podľa neho verí, že Rusko môže naďalej bojovať celé roky bez ohľadu na to, aké sankcie Západ uvalí a ak Putin uvidí príležitosť ďalej postúpiť na Ukrajine, urobí tak.



Druhý zdroj uviedol, že Putin pritvrdil vo svojom postoji a je menej naklonený kompromisom v otázke územných ziskov. Podľa zdroja sa drží svojich verejných vyhlásení a bude si nárokovať štyri anektované ukrajinské oblasti, Chersonskú, Záporožskú, Doneckú a Luhanskú, a to napriek tomu, že Rusko ich celé územie neovláda.