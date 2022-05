Putin podpísal dekrét o nových odvetných sankciách proti Západu

Moskva 3. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét o odvetných ekonomických sankciách v reakcii na "nepriateľské kroky niektorých cudzích štátov a medzinárodných organizácií". TASR správu prevzala od agentúry Reuters, ktorá sa odvolala na utorňajšie vyhlásenie Kremľa. Putin dal vláde pokyn, aby do desiatich dní pripravila zoznam a osôb a subjektov, na ktoré sa budú odvetné sankcie vzťahovať.



Rusko zakáže vývoz produktov a surovín subjektom a osobám, ktoré v tejto chvíli nešpecifikovalo. Dekrét tiež zakazuje transakcie so zahraničnými jednotlivcami a spoločnosťami, na ktoré sa vzťahujú ruské odvetné sankcie, a umožňuje ruským protistranám neplniť si voči nim záväzky.



Podľa dekrétu má ruská vláda desať dní na pripravenie zoznamu zahraničných jednotlivcov a spoločností, ktoré majú byť sankcionované. Moskva zároveň zadefinuje "dodatočné kritériá" pre množstvo transakcií, ktoré by mali podliehať obmedzeniam.