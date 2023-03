Putin podpísal dekrét o plnení štátnych obranných zákaziek

Moskva 3. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v piatok dekrét umožňujúci odvolať riaditeľa a akcionárov akejkoľvek firmy, ktorá nesplní štátne obranné zákazky v podmienkach stanného práva. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Dekrét tiež umožní ruskému ministerstvu priemyslu a obchodu vymenovať do vedenia takejto firmy správcu.



Nový dekrét sa bude vzťahovať na spoločnosti, ktoré "porušujú svoje záväzky vyplývajúce zo štátnych zmlúv, čo zahŕňa aj neschopnosť garantovať dodacie lehoty".



Putin v októbri oznámil, že vyhlasuje stanné právo v štyroch ukrajinských oblastiach čiastočne ovládaných ruskou armádou, ktoré Moskva vlani anektovala. Ruskú anexiu pritom väčšina krajín považuje za nelegálnu.



Ani rok po začiatku invázie Putin nerozšíril stanné právo na Rusko, no efektívne postavil ruskú ekonomiku na vojenský základ. Firmy pôsobiace v oblasti obrany v Rusku v súčasnosti pracujú v podstate v nepretržitom režime na tri smeny, aby napĺňali potreby armády, píše Reuters.



Novinári sa v piatok spýtali hovorcu Kremľa Dmitrija Peskova, či stanné právo nemôže byť vyhlásené v určitých ruských regiónoch. Peskov odpovedal, že je to výsada prezidenta, pričom neuviedol, či to Putin plánuje alebo neplánuje spraviť.