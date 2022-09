Putin podpísal dekrét uľahčujúci zisk občianstva cudzincom

Moskva 30. septembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal dekrét, ktorí cudzincom slúžiacim v ruskej armáde zjednodušuje získanie štátneho občianstva. Dekrét v piatok zverejnila ruská vláda. TASR informuje podľa agentúry AFP.



Nárok na zjednodušené udelenie občianstva budú mať cudzí štátni príslušníci alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktorí s ruskou armádou podpíšu najmenej ročný kontrakt a najmenej šesť mesiacov sa budú zapájať do vojenských operácií. Ak sa pre zranenie nemôžu vrátiť na bojisku, stačí im aj menej ako šesť mesačná vojenská služba.



Zverejnenie dekrétu prichádza po minulotýždňovom vyhlásení čiastočnej mobilizácie pre státisíce ruských mužov. Zjavne je cielený na občanov postsovietskych stredoázijských krajín, ktorí sa do Ruska presťahovali za lepšie platenou prácou. Štyri z nich (Uzbekistan, Tadžikistan, Kirgizsko a Kazachstan) nedávno vyzvali svojich občanov, aby nevstupovali do zahraničných armád.



AFP pripomína, že podľa schváleného dekrétu majú nárok na zjednodušené získanie občianstva aj manželky, deti, či rodičia cudzincov slúžiacich v ruskej armáde.