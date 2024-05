Putin podpísal dekrét umožňujúci zhabanie amerického majetku

Moskva 23. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal vo štvrtok výnos, ktorý umožní v Rusku zhabanie majetku patriaceho Spojeným štátom, ich občanom a firmám. Cieľom je kompenzácia pre subjekty, ktoré zasiahnu západné sankcie voči Moskve. Informovala o tom agentúra AFP, píše TASR.



Od vojenskej invázie Moskvy na Ukrajinu z februára 2022 zmrazil Západ ruské finančné aktíva v hodnote približne 300 miliárd dolárov, prevažne rezervy centrálnej banky. Americký Kongres prijal minulý mesiac zákon, ktorý prezidentovi Joeovi Bidenovi umožní použiť zmrazené ruské aktíva v USA na osobitný fond pre podporu Ukrajiny.



Ruský dekrét stanovuje, že ruské firmy, organizácie a jednotlivci, ktorých sa dotknú sankcie, budú mať právo požiadať o odškodnenie ruskú vládu. Táto kompenzácia by mala byť vo forme Američanmi vlastnených aktív v Rusku. Patria sem nehnuteľnosti, firmy, bankové účty či akcie.



Z Ruska od začiatku vojny na Ukrajine odišli mnohé západné spoločnosti. Tým, ktoré v krajine naďalej pôsobia alebo ešte nedokončili predaj svojich tamojších aktivít, by teraz mohlo hroziť skonfiškovanie tohto majetku, približuje AFP.



Moskva a západné metropoly sa v súvislosti so zmrazeným majetkom navzájom obviňujú z krádeží. Rusko nariadilo prevod viacerých západných podnikov pod "dočasnú" štátnu kontrolu, čo západné lídri a firmy odsúdili ako znárodnenie. V Európe, kde sa nachádza väčšina zmrazených ruských aktív, rastie tlak v súvislosti s tým, ako ich využiť na podporu Ukrajiny.