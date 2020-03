Putin podpísal návrh zákona o ústavných zmenách

Moskva 14. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v sobotu zákon o ústavných zmenách, vďaka ktorému by sa pri moci mohol udržať ďalších 16 rokov, informuje agentúra AP.



Ústavné zmeny už v stredu podporili obe komory ruského parlamentu. Aby vstúpili do platnosti, musí ich teraz ešte schváliť ruský ústavný súd a následne aj ruskí občania v ľudovom hlasovaní naplávanom na 22. apríla.



Navrhované legislatívne zmeny rozširujú právomoci ruského parlamentu, zavádzajú obmedzenia pre vyšších funkcionárov a stanovujú maximálny počet prezidentských mandátov na dve, avšak súčasná hlava štátu (Putin) po nadobudnutí účinnosti tejto novely ústavy bude môcť opäť kandidovať za prezidenta.



Putin by sa tak po schválení ústavných zmien, mohol po skončení svojho súčasného prezidentského mandátu v roku 2024 opäť uchádzať o znovuzvolenie a teoreticky tak zostať vo funkcii hlavy štátu ešte dve šesťročné funkčné obdobia - až do roku 2036.



Navrhované zmeny tiež stanovujú nadriadenosť ruského práva pred medzinárodným dohodami. Figuruje v nich aj zmienka o "viere v Boha" uvedená ako jedna z tradičných ruských hodnôt a tiež zmienka o ruskom jazyku, ako o jazyku občanov štátu. Agentúra AP píše, že navrhovaná legislatíva zakazuje uzatváranie manželstiev osôb rovnakého pohlavia.