Putin podpísal nové zákony zamerané na potláčanie disentu v krajine

Moskva 22. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok podpísal niekoľko zákonov, ktoré ešte väčšmi sprísňujú opatrenia zamerané na potláčanie disentu v krajine, informuje TASR podľa agentúry AFP.



Na základe novej legislatívy bude „diskreditácia“ ruskej armády či výzvy na zavedenie sankcií voči Rusku trestným činom.



Zákon tiež po novom zakazuje „napomáhanie implementácie rozhodnutí“ medzinárodných organizácií, ktorých súčasťou Moskva nie je.



Môže sa to napríklad vzťahovať na Medzinárodný trestný súd (ICC) so sídlom v Haagu, ktorý na Putina vydal v apríli 2023 zatykač v súvislosti s nelegálnymi deportáciami ukrajinských detí.



Legislatíva môže byť použitá voči tým, ktorí konajú „za účelom zisku“ alebo boli najatí, cituje AFP.



K prijatiu týchto zákonov prichádza v čase stupňujúcich sa zásahov Moskvy voči opozícii a slobode slova od spustenia ruskej vojenskej ofenzívy na Ukrajine, dôsledkom ktorej bolo zavedenie množstva ekonomických sankcií i politická izolácia Ruska zo strany Západu.



Ďalší nový zákon zakazuje „zahraničným agentom“ - čo je označovanie využívané na označenie kritikov režimu a ofenzívy na Ukrajine - vykonávať akékoľvek aktivity zamerané na vzdelávanie či byť v predstavenstvách štátnych korporácií.



Jeden z Putinových dekrétov, ktorý sa stal zákonom, tiež hovorí, že s tými, ktorí pomáhajú medzinárodným organizáciám vylučujúcim Rusko alebo vyzývajú na sankcie voči Moskve, môže byť v súčasnosti zaobchádzané tiež ako so zahraničnými agentmi.



Rusko svoj zákon o zahraničných agentoch prijalo ešte v roku 2012, Moskva ho však v poslednom období sprísňovala a na zozname zahraničných agentov je v súčasnosti približne tisíc jednotlivcov a organizácií vrátane známych hudobníkov, spisovateľov či novinárov. Mnoho z nich bolo preto nútených odísť do exilu, pričom niektorým bol v Rusku skonfiškovaný aj majetok.



Zákony, ktoré Putin v pondelok podpísal, počítajú aj so zhabaním majetku odsúdených za takéto obvinenia, pripomína AFP.