Putin podpísal päťročné predĺženie platnosti novej dohody START

Moskva 29. januára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v piatok päťročné predĺženie platnosti novej dohody START, ktorá obmedzuje počet amerických a ruských strategických jadrových zbraní. Informovala o tom agentúra AFP.



Kremeľ ešte v utorok informoval, že Rusko a Spojené štáty sa dohodli na predĺžení novej zmluvy START. Ruský prezident Vladimir Putin následne v rovnaký deň predložil parlamentu návrh zákona o predĺžení platnosti tohto dokumentu.



Ruská Štátna duma (dolná komora parlamentu) v stredu jednomyseľne ratifikovala túto dohodu o päťročnom predĺžení platnosti novej zmluvy New START, ktorá by inak vypršala 5. februára. Putin predĺženie tejto dohody označil za "krok správnym smerom" k znižovaniu globálneho napätia.



Predĺženie paktu si nevyžaduje súhlas Kongresu USA, no ruskí zákonodarcovia dohodu museli ratifikovať, pripomína agentúra AP.



Predmetná zmluva, ktorá je poslednou platnou dohodou medzi Washingtonom a Moskvou o kontrole zbrojenia, bola uzavretá v roku 2010. Podpísali ju vtedajší prezidenti USA a Ruska - Barack Obama a Dmitrij Medvedev.