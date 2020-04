Putin podpísal zákon, ktorý mení dátum ukončenia druhej svetovej vojny

Moskva 24. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v piatok zákon, ktorý označuje za dátum ukončenia druhej svetovej vojny 3. september 1945. Väčšina krajín sveta si pritom pripomína definitívny koniec vojny o deň skôr.



Príslušný dekrét bol zverejnený na webovej stránke ruskej vlády. Prezident ho podpísal napriek kritike zo strany svojho vlastného výboru pre ľudské práva.



Ako termín ukončenia druhej svetovej vojny je medzinárodne akceptovaný 2. september 1945, keď Japonsko oficiálne podpísalo svoju kapituláciu pred spojeneckými silami, vysvetľuje stanica Slobodná Európa.



Predmetná legislatíva, ktorú schválili obe komory ruského parlamentu, uvádza, že za deň, keď sa skončila druhá svetová vojna, musí byť v Rusku považovaný 3. september. V tento deň totiž sily bývalého Sovietskeho zväzu porazili japonských vojakov, čo podľa znenia zákona "rozhodujúcou" mierou prispelo k ukončeniu vojny.



Japonsko a Rusko však nikdy nepodpísali mierovú dohodu, ktorou by sa ich vzájomný konflikt oficiálne skončil. Dôvodom sú pokračujúce spory o Kurilské ostrovy, ktoré sovietske vojská zabrali v závere vojny.



Prezidentský výbor pre občiansku spoločnosť a ľudské práva (SPČ) minulý týždeň vydal vyhlásenie, v ktorom zmenu oficiálne prijímaného termínu skončenia vojny označuje za "chybu". Podľa výboru je 3. september už v Rusku pripomínaný ako Deň spolupatričnosti v boji proti terorizmu, ktorým si krajina uctieva stovky obetí rukojemníckej drámy v severoosetskom Beslane z roku 2004.



"Rozhodnutia o pamätných dňoch musia ľudí spájať, nie rozdeľovať. To, že sa Deň vojenskej slávy presunie z 2. septembra na 3. september, sa nestretne s pochopením príbuzných tých, ktorých zabili pri tomto ohavnom teroristickom čine (v Beslane)," uvádza sa vo vyhlásení prezidentského výboru.



Približne 30 čečenských militantov obsadilo 1. septembra 2004 školu v Beslane a vyše 1200 ľudí zadržalo ako rukojemníkov. O dva dni neskôr ruské zásahové jednotky vtrhli do budovy, pričom následné násilie si vyžiadalo 334 mŕtvych vrátane 186 detí. Deň spolupatričnosti v boji proti terorizmu si Rusko pripomína vždy 3. septembra od roku 2005.