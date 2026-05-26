Putin podpísal zákon o ochrane ruských občanov zadržaných v zahraničí
Autor TASR
Moskva 26. mája (TASR) — Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v pondelok zákon, ktorý umožňuje nasadiť ruské ozbrojené sily na ochranu ruských občanov zadržaných alebo stíhaných na základe rozhodnutí zahraničných súdov. TASR o tom informuje s odvolaním sa na agentúru RIA Novosti.
Podľa dokumentu môže prezident rozhodnúť o nasadení armády v prípadoch, keď sú Rusi zatknutí, zadržiavaní alebo stíhaní na základe verdiktov zahraničných alebo medzinárodných inštancií, ktorých právomoc Moskva neuznáva — najmä ak nie je založená na medzinárodnej zmluve s Ruskom alebo na rezolúcii Bezpečnostnej rady OSN prijatej podľa článku VII Charty OSN.
Štátne orgány budú zároveň povinné prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu občanov v rámci svojich kompetencií. Zákon, ktorý predtým schválili obe komory parlamentu, nadobudne účinnosť desať dní po oficiálnom zverejnení vo vestníku.
Ruské zákony až doteraz dovoľovali nasadiť ozbrojené sily v zahraničí v súlade so všeobecnými princípmi a normami medzinárodného práva, napríklad na odrazenie útoku na ruské jednotky umiestnené v cudzine či na zabránenie útoku na iný štát, ktorý požiada Rusko o pomoc.
Viačeslav Volodin, predseda Štátnej dumy, dolnej komory parlamentu, v súvislosti s prijatím zákona vyhlásil, že „západné súdnictvo sa zmenilo na represívny nástroj“ proti tým, ktorí nesúhlasia s rozhodnutiami európskych inštitúcií. Podľa neho je preto dôležité zabezpečiť ochranu ruských občanov v zahraničí.
