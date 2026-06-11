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Putin podpísal zákon o zaistení majetku Rusov v zahraničí
Zákon nadobúda účinnosť 1. septembra.
Autor TASR
Moskva 11. júna (TASR) - Prezident Vladimir Putin podpísal v stredu zákon, ktorý oprávňuje vládu zaistiť majetok, bankové vklady a peniaze na účtoch Rusov žijúcich v zahraničí, ak sú obvinení z konania proti záujmom Ruska. TASR o tom píše podľa správy agentúry TASS a denníka The Moscow Times.
Zákon nadobúda účinnosť 1. septembra a zameriava sa na širokú škálu trestných činov vrátane „diskreditácie“ ruskej armády, vyzývania na sankcie proti Rusku, porušovania zákonov o „zahraničných agentoch“, spojenia s „nežiaducou“ organizáciou, podporou „extrémizmu“ alebo verejných výziev na narušenie územnej celistvosti Ruska.
Predtým boli osoby s trvalým pobytom v zahraničí zodpovedné iba v prípade, že porušili požiadavky na „zahraničných agentov“ alebo sa podieľali na činnostiach „nežiaducich“ organizácií. Právnické osoby mohli byť zodpovedné za korupčné obchodné praktiky alebo za účasť na obchodoch s majetkom získaným trestnou činnosťou.
Zákon umožní úradom v Rusku zaistenie majetku v momente, keď je osoba formálne obvinená, aby sa zabezpečilo zaplatenie prípadnej pokuty.
Ruské súdy aj doteraz trestali kritikov Kremľa v exile za rôzne administratívne obvinenia, nový zákon ich však rozširuje. Novú podobu legislatívy prvýkrát navrhli v októbri 2024 regionálni poslanci v republike Tatarstan, Štátna duma ju na celoruskej úrovni schválila koncom mája. Počas jej prerokúvania ju predseda Štátnej dumy Vjačeslav Volodin označil za nevyhnutné opatrenie na ochranu ruských vojakov bojujúcich na Ukrajine.
Zákon nadobúda účinnosť 1. septembra a zameriava sa na širokú škálu trestných činov vrátane „diskreditácie“ ruskej armády, vyzývania na sankcie proti Rusku, porušovania zákonov o „zahraničných agentoch“, spojenia s „nežiaducou“ organizáciou, podporou „extrémizmu“ alebo verejných výziev na narušenie územnej celistvosti Ruska.
Predtým boli osoby s trvalým pobytom v zahraničí zodpovedné iba v prípade, že porušili požiadavky na „zahraničných agentov“ alebo sa podieľali na činnostiach „nežiaducich“ organizácií. Právnické osoby mohli byť zodpovedné za korupčné obchodné praktiky alebo za účasť na obchodoch s majetkom získaným trestnou činnosťou.
Zákon umožní úradom v Rusku zaistenie majetku v momente, keď je osoba formálne obvinená, aby sa zabezpečilo zaplatenie prípadnej pokuty.
Ruské súdy aj doteraz trestali kritikov Kremľa v exile za rôzne administratívne obvinenia, nový zákon ich však rozširuje. Novú podobu legislatívy prvýkrát navrhli v októbri 2024 regionálni poslanci v republike Tatarstan, Štátna duma ju na celoruskej úrovni schválila koncom mája. Počas jej prerokúvania ju predseda Štátnej dumy Vjačeslav Volodin označil za nevyhnutné opatrenie na ochranu ruských vojakov bojujúcich na Ukrajine.