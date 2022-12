Putin podpísal zákon trestajúci sabotáže aj doživotnými trestami

Moskva 29. decembra (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok podpísal zákon, podľa ktorého môže byť sabotáž potrestaná až doživotným väzením. Informuje o tom TASR, ktorá túto správu prevzala z agentúry DPA.



Týmto federálnym zákonom sa do trestného zákonníka pridávajú tri nové paragrafy. Podľa jedného z nich sa napomáhanie pri sabotáži trestá buď väzením na 10 až 20 rokov alebo doživotím. Za výcvik na účely sabotáže alebo organizovanie sabotáže hrozí trest 15 až 20 rokov väzenia alebo doživotie. Účasť v sabotážnej skupine môže byť súdom potrestaná piatimi až desiatimi rokmi väzenia.



Agentúra DPA dodala, že po tom, ako Rusko koncom februára rozpútalo vojnu na Ukrajine, regióny Ruska zachvátila vlna podpaľačských útokov. Ich terčom boli vojenské správy, odvodové centrá či iné administratívne budovy. Do leta sa intenzita týchto útokov znížila, ale po vyhlásení tzv. čiastočnej mobilizácie v druhej polovici septembra sa podpaľačské útoky obnovili s novou silou.



Podľa ruského exilového spravodajského webu Mediazona do začiatku novembra zaznamenali v Rusku najmenej 75 útokov na administratívne budovy a v 52 prípadoch boli cieľom podpaľačstva vojenské správy a centrá pre nábor do armády.



Občianski aktivisti tvrdia, že nejasné formulácie a rôzne výklady zákona dávajú orgánom činným v trestnom konaní i úradom široký priestor na to, aby stíhali odporcov politiky Kremľa.



V posledných mesiacoch boli mnohí kritici vojny za "diskreditáciu ruskej armády" odsúdení na dlhé väzenské tresty. Medzi nimi sú aj opoziční politici Iľja Jašin, Vladimir Kara-Murza a ďalší.