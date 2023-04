Rusko: Putin podpísal zákon zavádzajúci elektronický povolávací rozkaz

Moskva 15. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal v piatok návrh zákona o zavedení elektronického povolávacieho rozkazu, ktorý výrazne uľahčí mobilizáciu Rusov do armády. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Zákon zavádza digitálny systém oznamovania brannej povinnosti, ktorý zabráni mužom opustiť krajinu a takmer znemožní vyhýbanie sa povolávaciemu rozkazu.



Obe komory ruského parlamentu schválili návrh zákona pred dvomi dňami. Kremeľ trvá na tom, že neplánuje ďalšiu mobilizáciu a že na zákone nie je nič neobvyklé.



Takto predvolaní budú mať podľa nového zákona zákaz vycestovať do zahraničia a po obdržaní elektronického povolávacieho rozkazu sa budú sa musieť hlásiť na vojenskej správe.



Doteraz museli povolávacie rozkazy v Rusku doručovať osobne predstavitelia príslušného odvodového úradu alebo zamestnávateľ. Mnohí, ktorí nechceli bojovať na Ukrajine, jednoducho rozkaz odignorovali alebo utiekli z krajiny. Desaťtisíce mužov tak utiekli z Ruska vlani na jeseň po tom, čo Putin vyhlásil čiastočnú mobilizáciu s cieľom posilniť sily na Ukrajine.



Podľa nového systému sa povolávací rozkaz bude považovať za doručený momentom jeho odoslania. Tí, ktorí sa nedostavia na vojenskú správu do 20 dní od doručenia elektronického povolávacieho rozkazu, si nebudú môcť zobrať pôžičku, zaregistrovať majetok, ani pracovať ako podnikatelia.