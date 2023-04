Putin podpísal zákony, ktoré sprísňujú tresty za vlastizradu

Moskva 29. apríla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podpísal zákony, ktoré sprísňujú väzenské tresty udeľované za vlastizradu, sabotáž či terorizmus. Znenie týchto zákonov bolo zverejnené v piatok, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Dolná komora ruského parlamentu - Štátna duma - odobrila predmetné zákony už pred desiatimi dňami.



Za vlastizradu bol v súlade s nimi trest odňatia slobody zvýšený až na doživotie. DPA pripomína, že za vlastizradu a ďalšie trestné činy odsúdili v Rusku naposledy na 25-ročné väzenie kritika Kremľa Vladimira Kara-Murzu. Zvýšili sa teraz aj tresty odňatia slobody za iné trestné činy, a to v niektorých prípadoch výrazne.



Maximálna výška trestu za sabotáž sa napríklad zvýšila z doterajších 15 na 20 rokov odňatia slobody. Za takéto činy môžu v Rusku súdiť mnohých odporcov vojny na Ukrajine, ktorí podpálili budovy patriace armáde či poškodili železničné trate, aby tak zabránili preprave výzbroje, približuje DPA.



Maximálny trest za tzv. medzinárodný terorizmus sa zvýšil z desiatich na 12 rokov odňatia slobody, pričom minimálny trest za napomáhanie v takomto prípade sa zvýšil z piatich na sedem rokov.



Putin okrem toho podpísal aj zákon, ktorý kriminalizuje "napomáhanie pri vykonávaní rozhodnutí buď medzinárodných organizácií, na ktorých práci sa Rusko nezúčastňuje, alebo zahraničných štátnych orgánov". Obvineným v tomto prípade hrozí pokuta do výšky milióna rubľov (11.237 eur) alebo do päť rokov väzenia.