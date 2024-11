Putin podpisuje zákon o odpustení dlhov pre nových regrútov

Moskva 24. novembra (TASR) — Ruský prezident Vladimir Putin v sobotu podpísal zákon, na základe ktorého sa každému, kto po 1. decembri podpíše najmenej ročnú zmluvu s armádou a pôjde bojovať na Ukrajinu, odpustia dlhy do výšky desať miliónov rubľov (okolo 92.000 eur). Zákon sa vzťahuje na všetkých potenciálnych regrútov, voči ktorým bolo pred týmto termínom začaté konanie o vymáhaní pohľadávok. Doteraz existovala len možnosť odkladu splátok. Informovala o tom agentúra AFP.



Ruská armáda má problémy s náborom nových vojakov, keďže konflikt na Ukrajine už trvá takmer tri roky. Odborníci tvrdia, že nový zákon, ktorý predtým schválil parlament, bude pre budúcich vojakov veľkým stimulom.



V Rusko už predtým zvýšili platy vojakom ochotným bojovať na Ukrajine. V niektorých prípadoch bola mzda násobkom priemernej mzdy. To umožnilo armáde zvýšiť početný stav v oblastiach bojov a zároveň sa tým zabránilo novej všeobecnej mobilizácii, ktorá na jeseň 2022 viedla k odchodu mnohých ľudí z Ruska.



Nový zákon je zameraný predovšetkým na mladších Rusov v bojaschopnom veku, ktorí sa častejšie zadlžujú. V Rusku sú úroky na pôžičky veľmi vysoké a mnohí Rusi nemajú takmer žiadne úspory. Väčšina ľudí sa zadlžuje, aby si kúpila byt. Podľa centrálnej banky si viac ako 13 miliónov Rusov zobralo tri alebo viac pôžičiek.



Hoci brancov nemožno poslať na front, môžu podpísať zmluvu o vstupe do profesionálnej armády a potom bojovať na Ukrajine.



Putin v sobotu podpísal aj zákon zakazujúce adopciu ruských detí občanmi krajín, kde je legálna zmena pohlavia, ako aj zákon, ktorý zakazuje propagáciu bezdetného spôsobu života na internete, v médiách, filmoch a reklamách.