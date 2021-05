Putin podporil návrh na pozastavenie patentov na vakcíny proti covidu

Moskva 6. mája (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podporil vo štvrtok návrh na pozastavenie platnosti patentov farmaceutických firiem na vakcíny proti infekčnej chorobe COVID-19. Informovala o tom agentúra AFP.



Výzvu na globálne pozastavenie platnosti patentov vakcíny proti covidu medzičasom podporili aj Spojené štáty, Francúzsko, EÚ či Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Ako už skôr uviedla agentúra AFP, administratíva amerického prezidenta Joea Bidena bude o konkrétnych podmienkach návrhu rokovať na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO).



"Z Európy počúvame o nápade, ktorý si podľa môjho názoru zaslúži našu pozornosť," povedal Putin počas stretnutia s podpredsedníčkou vlády Taťjanou Golikovovou. Dodal, že Rusko by tento prístup "samozrejme" podporilo a vyzval Golikovovú, aby rozpracovala jeho logistiku.



"Ako som už mnohokrát povedal... Nemali by sme premýšľať o tom, ako sa dostať k maximálnemu zisku, ale o tom, ako zaistiť bezpečnosť ľudí," konštatoval Putin.



Na stretnutí s Golikovovou tiež uviedol, že zatiaľ čo západné krajiny vyvinuli "inovatívne" vakcíny, ruské sú najbezpečnejšie a najspoľahlivejšie. "Rovnako jednoduché a spoľahlivé ako útočná puška kalašnikov," poznamenal šéf Kremľa.



V Rusku boli zaregistrované tri vakcíny proti novému koronavírusu. Vo štvrtok pribudla štvrtá - jednodávková verzia vakcíny Sputnik V s názvom Sputnik Light.



Ešte vlani v októbri návrh na pozastavenie patentov na vakcíny na pôde Svetovej obchodnej organizácie (WTO) spoločne predložili India a Juhoafrická republika. Ak by bol ich návrh schválený, vakcíny by mohla vyrábať každá technologicky vyspelá firma, čím by sa očkovanie stalo rýchlejšie dostupným aj chudobnejším krajinám.



V apríli Bidena vyzvalo viac ako 60 bývalých hláv štátov a vlád a vyše 100 nositeľov Nobelovej ceny, aby tento návrh podporil. V ich otvorenom liste sa uvádza, že na základe súčasného tempa výroby vakcín si väčšina chudobných krajín bude musieť na dosiahnutie kolektívnej imunity proti covidu počkať minimálne do roku 2024.