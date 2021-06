Putin podporuje iniciatívu za obnovenie summitov medzi EÚ a Ruskom

Moskva 24. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin podporuje nemecko-francúzsku iniciatívu obnovenia summitov medzi Európskou úniou a Ruskom. Vo štvrtok to uviedol hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



"Iniciatívu hodnotíme pozitívne. Putin podporuje vytváranie mechanizmov pre dialóg a kontakty medzi Bruselom a Moskvou. Takýto dialóg je pre Brusel i Moskvu skutočne nevyhnutný," povedal Peskov.



V návrhu záverov pripravovaného summitu, predložených Berlínom a Parížom, sa uvádza, že EÚ "preskúma existujúce formáty dialógu s Ruskom, a to aj na úrovni lídrov".



Nemecko-francúzsky plán vychádza z toho, že EÚ musí byť voči Moskve pevná a jednotná, mala by sa však usilovať o spoluprácu s Kremľom v otázkach spoločného záujmu, ako sú zmena klímy, verejné zdravie, dohoda o iránskom jadrovom programe a konflikty v Sýrii a Líbyi. Plán však medzičasom kritizovali Ukrajina či Litva.



"Mali by sme byť veľmi opatrní, nie je to ako vo vzťahu Ruska s USA," uviedol podľa agentúry Reuters prezident Litvy Gitanas Nauseda. Podľa šéfa ukrajinskej diplomacie Dmytra Kulebu by bola iniciatíva na obnovenie summitov s Ruskom bez pokroku na ruskej strane "nebezpečnou odchýlkou od sankčnej politiky EÚ".



Ako pripomína agentúra AFP, posledný bruselský summit lídrov EÚ a Putina sa konal 28. januára 2014.