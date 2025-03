Putin podporuje myšlienku prímeria na Ukrajine

Moskva 13. marca (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin vo štvrtok povedal, že Rusko súhlasí s návrhmi Spojených štátov na prímerie na Ukrajine, avšak prípadná dohoda by sa musela zaoberať základnými príčinami konfliktu. Je podľa neho tiež potrebné vyriešiť mnoho detailov, informuje TASR podľa správ svetových agentúr.



"Súhlasíme s návrhmi na zastavenie nepriateľských akcií," povedal Putin novinárom na tlačovej konferencii v Kremli po rozhovoroch s bieloruským prezidentom Alexandrom Lukašenkom. "Vychádzame však z faktu, že toto zastavenie by malo byť také, aby viedlo k dlhodobému mieru a odstránilo pôvodné príčiny tejto krízy," vyhlásil ruský prezident.



Americký prezident Donald Trump v stredu uviedol, že dúfa v súhlas Kremľa s americkým návrhom na 30-dňové prímerie, ktorý Ukrajina podporila. Putin sa šéfovi Bieleho domu poďakoval za úsilie ukončiť vojnu.



"Samotná myšlienka je správna a my ju určite podporujeme," povedal Putin. Podľa agentúry AFP však zdôraznil, že existujú otázky, o ktorých musia Rusi hovoriť s Američanmi a možno so samotným Trumpom, ktorému možno zatelefonuje. "Podporujeme myšlienku ukončenia tohto konfliktu mierovými prostriedkami," dodal ruský líder.



Putin v roku 2022 poslal na Ukrajinu desaťtisíce vojakov, čo vyvolalo najväčšiu konfrontáciu medzi Moskvou a Západom od studenej vojny, pripomenula agentúra Reuters. Ruské sily podľa nej od polovice minulého roka postupujú a ovládajú takmer pätinu ukrajinského územia. Prezident USA Donald Trump vyhlásil, že túto vojnu zastaví.