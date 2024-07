Putin pohrozil výrobou striel schopných niesť jadrové hlavice

Moskva 28. júla (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin v nedeľu pohrozil obnovením výroby striel stredného doletu schopných niesť jadrové zbrane, ak Spojené štáty potvrdia svoj zámer rozmiestniť svoje rakety v Nemecku alebo inde v Európe. Informuje o tom TASR na základe správy agentúry AFP.



"Ak Spojené štáty takéto plány uskutočnia, budeme to považovať za ukončenie jednostranného moratória, ktoré bolo predtým prijaté na rozmiestnenie úderných kapacít stredného a krátkeho dosahu," povedal Putin počas prehliadky ruských námorných síl v Petrohrade. Dodal, že v súčasnosti je v Rusku "vývoj viacerých takýchto systémov v záverečnej fáze".



"Pri ich rozmiestňovaní prijmeme zrkadlové opatrenia, pričom zohľadníme kroky USA, ich satelitov v Európe a v iných regiónoch sveta," varoval ruský prezident.



Spomínané rakety, ktoré môžu zasahovať ciele vo vzdialenosti 500 až 5500 kilometrov, boli predmetom zmluvy o likvidácii striel stredného a krátkeho doletu (INF - Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty), ktorú USA a Sovietsky zväz podpísali v roku 1987. Washington a Moskva od tejto zmluvy odstúpili v roku 2019, keďže sa obviňovali z jej porušovania, pripomína AFP



Rusko vyhlásilo, že neobnoví výrobu takýchto rakiet, pokiaľ Spojené štáty nerozmiestnia svoje rakety v zahraničí.



Nemecko a Spojené štáty v júli oznámili dohodu o umiestnení amerických riadených striel typu Tomahawk a ďalších zbraní dlhého dosahu na území Nemecka od roku 2026.



Putin v reakcii na danú dohodu uviedol, že "dôležité ruské administratívne a vojenské objekty" by sa nachádzali v dosahu takýchto rakiet, ktoré "by v budúcnosti mohli byť vybavené jadrovými hlavicami". Ruské územie by tak bolo v dosahu približne 10 minút od spustenia útoku, vysvetlil ruský prezident.



"Táto situácia nám pripomína udalosti studenej vojny spojené s rozmiestnením amerických rakiet stredného doletu Pershing v Európe," poznamenal Putin.