Putin pohrozil zrušením dohody o vývoze obilia z prístavov Ukrajiny

Moskva 14. októbra (TASR) - Dohoda o vývoze obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov môže byť pre výbuch na Kerčskom moste zrušená. V piatok to uviedol ruský prezident Vladimir Putin po summite Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ) v Kazachstane. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



Ruská tajná služba má podľa Putina informácie, že výbušniny použité na Kerčskom moste, ktorý spája ruskú pevninu s anektovaným ukrajinským polostrovom Krym, boli dovezené cez prístav v Odese.



"Ak sa ukáže, že na to slúžil humanitárny koridor pre zásielky obilia, tak ho uzavrieme," povedal ruský prezident. Zároveň poznamenal, že zatiaľ o tom neexistujú žiadne dôkazy.



Platnosť dohody o vývoze obilia z ukrajinských čiernomorských prístavov sprostredkovaná OSN a Tureckom vyprší koncom novembra. Predĺžiť ju možno s podporou všetkých zúčastnených strán – Ruska, Ukrajiny, Turecka a OSN. Putin v septembri uviedol, že chce diskutovať o jej zmene a obmedziť zoznam krajín, kam budú obilniny smerovať. Podľa neho Moskva podpísala dohodu pod podmienkou, že pomôže zmierniť prudko rastúce ceny potravín v rozvojových krajinách, no namiesto toho ju využili bohaté západné krajiny.