Putin poprel, že Rusko stojí za poškodením plynovodu Balticconnector

Londýn 14. októbra (TASR) – Ruský prezident Vladimir Putin poprel, že by Rusko poškodilo podmorský plynovod spájajúci Fínsko a Estónsko. Informovala o tom v noci na sobotu stanica BBC, píše TASR.



Vyšetrovatelia zistili, že poškodenie plynovodu Balticconnector spôsobila mechanická sila. Fínski predstavitelia uviedli, že nemožno vylúčiť účasť "štátneho aktéra" na incidente.



Putin označil za "nezmysel" pripisovanie viny Rusku s tým, že potrubie mohla poškodiť kotva alebo zemetrasenie. Plynovod uzavreli minulý víkend, keď prevádzkovatelia zaznamenali náhly pokles tlaku.



Škody vznikli aj na telekomunikačnom kábli medzi Fínskom a Estónskom.



Fínski predstavitelia oznámili, že únik zo 77-kilometrového plynovodu zapríčinila "vonkajšia aktivita". Podľa zdrojov BBC podozrenie padá na ruskú sabotáž ako odplatu za vstup Fínska do NATO v apríli tohto roka.



Estónsky minister obrany Hanno Pevkur uviedol, že škodu muselo spôsobiť "niečo väčšie ako potápač alebo bezposádková ponorka", informovala stanica ERR.



Ruský líder však povedal, že ani nevedel, že tento plynovod existuje. Cieľom obvinení je podľa neho odvrátiť pozornosť od "teroristického útoku, ktorý vykonal Západ proti (plynovodu) Nord Stream".



Pred rokom sabotážne akcie vážne poškodili plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltskom mori, spájajúce Nemecko s Ruskom. Stále nie je jasné, kto za nimi stál. Dávajú sa však do súvisu s inváziou Ruska na Ukrajinu a snahou európskych krajín zbaviť sa závislosti od ruských energií.