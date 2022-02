Putin poprel, že sa snaží obnoviť hranice z čias Ruskej ríše

Moskva 22. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin poprel v utorok tvrdenia o tom, že sa Rusko snaží obnoviť svoje hranice z čias Ruskej ríše v súvislosti s uznaním separatistických ukrajinských regiónov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Interfax.



"Včera Rusko prijalo rozhodnutie uznať suverenitu dvoch ľudových republík na Donbase. Predvídali sme špekulácie na tému, že Rusko sa snaží obnoviť impérium v rámci ríšskych hraníc... Toto absolútne nezodpovedá pravde," uviedol Putin počas stretnutia s kazašským prezidentom Ilhamom Alijevom.



Ruský prezident ďalej uviedol, že Rusko po rozpade Sovietskeho zväzu prijalo "všetky nové geopolitické skutočnosti" a pracuje na posilnení vzťahov so všetkými krajinami, ktoré vznikli po rozpade ZSSR. V prípade Ukrajiny však spravilo výnimku, pretože "ju používajú tretie krajiny na to, aby vytvárali hrozby pre Rusko", cituje šéfa Kremľa agentúra AFP.



"Na nešťastie po štátnom prevrate na Ukrajine sme už takú úroveň interakcie s Ukrajinou nevideli," cituje Putina agentúra RIA Novosti.



Kríza na Ukrajine, pri ktorej má Západ obavy, že vyústi do vojny, sa vyostrila v pondelok po tom, ako ruský prezident Vladimir Putin príkazom vyslal do separatistických ukrajinských oblastí, Doneckej a Luhanskej, ruských vojakov. Spravil tak krátko po tom, ako v televíznom vysielaní oznámil uznanie separatistických oblastí na východe Ukrajiny.