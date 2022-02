Putin: Porošenkovi som sľúbil poskytnúť politické útočisko

Moskva/Kyjev 8. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin tvrdí, že v minulosti sľúbil poskytnúť politické útočisko niekdajšiemu ukrajinskému prezidentovi Petrovi Porošenkovi. Šéf Kremľa to vyhlásil počas návštevy francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona v Moskve. V utorok o tom informovala agentúra TASS.



"V čase, keď bol pán Porošenko prezidentom Ukrajiny, povedal som mu, že ak bude v budúcnosti čeliť nejakým ťažkostiam, Rusko je pripravené poskytnúť mu politické útočisko," povedal Putin v pondelok večer na tlačovej konferencii so šéfom Elyzejského paláca.



Ukrajinský exprezident je vo svojej rodnej krajine vyšetrovaný pre podozrenie z vlastizrady. Podľa predložených obvinení je konkrétne podozrivý z toho, že v rokoch 2014 a 2015 počas výkonu funkcie pomohol samozvaným subjektom Donecká ľudová republika a Luhanská ľudová republika pri predaji uhlia za 1,5 miliardy hrivien (48,8 milióna eur) Kyjevu. V prípade uznania viny by mu za vlastizradu hrozilo až 15 rokov väzenia.



Podľa Putina urobil Porošenko "veľa chýb", ale jeho prenasledovanie je podľa neho honom na čarodejnice zo strany súčasnej ukrajinskej vlády. V tejto súvislosti šéf Kremľa doplnil, že Rusko je "ľuďom ako Porošenko" pripravené poskytnúť útočisko.