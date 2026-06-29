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Putin posilňuje svoju ochranku po štvrtýkrát od začiatku vojny
Maximálny počet zamestnancov v ústrednom úrade FSO sa zvýši zo súčasných 785 na 812.
Autor TASR
Moskva 29. júna (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin posilňuje úrad Federálnej ochrannej služby (FSO). Vyplýva to z prezidentského dekrétu zverejneného na ruskom portáli právnych aktov, ktorý by mal nadobudnúť účinnosť 1. júla. Informoval o tom portál Verstka, píše TASR.
Ide už o štvrté posilnenie FSO od začiatku vojny na Ukrajine. Maximálny počet zamestnancov v ústrednom úrade FSO sa zvýši zo súčasných 785 na 812. Pred začiatkom vojny na Ukrajine prezidenti Vladimir Putin a Dmitrij Medvedev takmer 13 rokov FSO neposilňovali. Prezidentský dekrét o FSO zo 7. augusta 2004 stanovil maximálny počet zamestnancov v ústredí na 600.
FSO je zodpovedná za ochranu vedúcich predstaviteľov krajiny, najmä prezidenta a premiéra, vrátane ich rodín. Zdroje oboznámené s touto záležitosťou denníku Financial Times (FT) predtým potvrdili výrazné posilnenie bezpečnosti v Putinovom okolí pre obavy z atentátu a pokusu o prevrat.
Putinove obavy sa zintenzívnili najmä po zajatí venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Podľa FT odvtedy obmedzil svoje návštevy a prísnejšie sa preverujú ľudia, ktorí sa s ním stretávajú. Putin a jeho rodina prestali navštevovať svoje rezidencie v Moskve a Valdaji. Veľa času trávia v bunkroch, vrátane jedného v Krasnodarskom kraji a štátne médiá zverejňujú vopred nahrané videá, aby vytvorili ilúziu normality, píše FT.
FSO posilnila aj ochranu 10 vysokopostavených predstaviteľov ministerstva obrany vrátane troch zástupcov náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova. Doteraz mal takúto ochranu iba on. Ide pravdepodobne o reakciu na sériu ukrajinských atentátov na ruských generálov.
Denník The Moscow Times ilustroval posilnenie bezpečnostných krokov analýzou informácií z verejných zdrojov (OSINT). Podľa nej Putinovu kolónu sprevádzalo v máji počas oficiálnej návštevy Kazachstanu na Eurázijskom ekonomickom fóre aj obrnené vozidlo s guľometom na streche, vozidlo vybavené systémom elektronického boja a vrtuľník. V kolóne bolo 24 áut a 14 motocyklov.
Ide už o štvrté posilnenie FSO od začiatku vojny na Ukrajine. Maximálny počet zamestnancov v ústrednom úrade FSO sa zvýši zo súčasných 785 na 812. Pred začiatkom vojny na Ukrajine prezidenti Vladimir Putin a Dmitrij Medvedev takmer 13 rokov FSO neposilňovali. Prezidentský dekrét o FSO zo 7. augusta 2004 stanovil maximálny počet zamestnancov v ústredí na 600.
FSO je zodpovedná za ochranu vedúcich predstaviteľov krajiny, najmä prezidenta a premiéra, vrátane ich rodín. Zdroje oboznámené s touto záležitosťou denníku Financial Times (FT) predtým potvrdili výrazné posilnenie bezpečnosti v Putinovom okolí pre obavy z atentátu a pokusu o prevrat.
Putinove obavy sa zintenzívnili najmä po zajatí venezuelského prezidenta Nicolása Madura. Podľa FT odvtedy obmedzil svoje návštevy a prísnejšie sa preverujú ľudia, ktorí sa s ním stretávajú. Putin a jeho rodina prestali navštevovať svoje rezidencie v Moskve a Valdaji. Veľa času trávia v bunkroch, vrátane jedného v Krasnodarskom kraji a štátne médiá zverejňujú vopred nahrané videá, aby vytvorili ilúziu normality, píše FT.
FSO posilnila aj ochranu 10 vysokopostavených predstaviteľov ministerstva obrany vrátane troch zástupcov náčelníka generálneho štábu Valerija Gerasimova. Doteraz mal takúto ochranu iba on. Ide pravdepodobne o reakciu na sériu ukrajinských atentátov na ruských generálov.
Denník The Moscow Times ilustroval posilnenie bezpečnostných krokov analýzou informácií z verejných zdrojov (OSINT). Podľa nej Putinovu kolónu sprevádzalo v máji počas oficiálnej návštevy Kazachstanu na Eurázijskom ekonomickom fóre aj obrnené vozidlo s guľometom na streche, vozidlo vybavené systémom elektronického boja a vrtuľník. V kolóne bolo 24 áut a 14 motocyklov.