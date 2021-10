Putin: Postoje Ruska a Fínska k boju s klimatickou zmenou sú podobné

Moskva 29. októbra (TASR) - Postoje Ruska a Fínska v boji s klimatickou zmenou sú si blízke, povedal v piatok ruský prezident Vladimir Putin, ktorý v Kremli privítal fínskeho prezidenta Sauliho Niinistöa. Informovala o tom agentúra TASS.



Postup Ruska je podľa Putina "veľmi blízky" postupu fínskych kolegov. Šéf Kremľa sa odvolal na informácie od ruských odborníkov.



Fínsko a Rusko sú susedné krajiny a ich spoločné kroky budú vychádzať zo "spĺňania požiadaviek", ktoré v boji proti klimatickej zmene prijíma medzinárodné spoločenstvo, uviedol ruský líder.



Niinistö podľa TASS vyjadril otvorenosť diskusii o klimatickej zmene. Pre predstaviteľov malých krajín je podľa jeho slov užitočné vypočuť si, čo si v tejto súvislosti myslia predstavitelia väčších krajín.



Prezidenti sa venovali i dopravným spojeniam medzi oboma krajinami. Fínsky prezident povedal, že tieto spojenia by sa mohli vrátiť na úroveň z obdobia pred pandémiou koronavírusu.



Železničné spojenia medzi krajinami by podľa Putina mohli byť obnovené do konca tohto roka.



Putin takisto pripomenul, že Rusko je do roku 2023 predsedajúcou krajnou Arktickej rady. S fínskym prezidentom chcel podľa svojich slov hovoriť aj o tejto téme.