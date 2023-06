Putin potvrdil, že prvé taktické jadrové hlavice sú už v Bielorusku

Moskva/Londýn 16. júna (TASR) - Šéf Kremľa Vladimir Putin v piatok potvrdil, že do Bieloruska bola dodaná prvá časť taktických jadrových hlavíc, ktoré majú byť rozmiestnené na bieloruskom území, informovala agentúra AFP.



"Je to len prvá časť. Úlohu splníme v plnom rozsahu do konca roka," prisľúbil Putin vo vystúpení adresovanom delegátom na Petrohradskom medzinárodnom ekonomickom fóre (PMEF-23).



Západom neuznávaný bieloruský prezident Alexandr Lukašenko tento týždeň vyhlásil, že Moskva poskytla Minsku jadrové zbrane "trikrát silnejšie ako Hirošima a Nagasaki".



"Jedna bomba je trikrát silnejšia. To je, ja neviem, pod milión ľudí, ktorí naraz zomrú. Nedajbože, aby som sa v súčasnej dobe musel rozhodovať o použití týchto zbraní. Ale nebude žiadne váhanie, ak by došlo k agresii proti nám," povedal Lukašenko.



Na plenárnom zasadnutí PMEF-23 Putin tiež vyhlásil, že Rusko má veľký počet jadrových zbraní a ich zásoby nezníži - napriek tomu, že NATO chce znížiť počet jadrových zbraní.



"Máme viac takýchto zbraní ako krajiny NATO. Oni to vedia a neustále nás vyzývajú, aby sme začali rokovania o znížení ich počtu," vyhlásil Putin, pričom podľa tlačovej agentúry RIA Novosti následne použil vulgárne slovné spojenie z ľudového jazyka vo význame "kašľať na nich".



Putin pred časom deklaroval, že Rusko môže použiť jadrové zbrane, ak dôjde k ohrozeniu jeho územnej celistvosti, nezávislosti a zvrchovanosti a samotnej existencie štátu. "V prvom rade však takúto potrebu nemáme. Po druhé, už samotný fakt diskusie o tejto téme znižuje možnosť zníženia prahu pre použitie zbraní," vyhlásil vtedy.