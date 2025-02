Putin považuje rokovania v Rijáde za prvý krok ku spolupráci s USA

Moskva 19. februára (TASR) - Ruský prezident Vladimir Putin považuje rokovania americko-ruskej delegácie v Saudskej Arábii za prvý krok k obnoveniu spolupráce so Spojenými štátmi. Ich cieľom a predmetom bolo predovšetkým vybudovať dôveru, povedal Putin v stredu počas návštevy závodu na výrobu bezpilotných lietadiel v Petrohrade. TASR o tom informuje podľa agentúry TASS.



Americko-ruské utorňajšie rokovania v Rijáde trvali približne 4,5 hodiny. Viedli ich americký minister zahraničných vecí Marco Rubio a jeho ruský náprotivok Sergej Lavrov. Ukrajinskí ani európski predstavitelia na ne pozvaní neboli. Rubio a Lavrov sa na rokovaniach dohodli na vytvorení tímov na vysokej úrovni, ktoré budú rokovať o spôsobe ukončenia vojny.



"(O rozhovoroch) som bol informovaný. Hodnotím ich pozitívne, priniesli výsledok," povedal Putin. "Podľa môjho názoru sme urobili prvý krok k obnoveniu spolupráce v rôznych oblastiach spoločného záujmu," dodal. Menovite spomenul Blízky východ, Ukrajinu, energetiku i vesmír.



Zástupcovia USA v Saudskej Arábii podľa ruského prezidenta preukázali, že sú "úplne iní ľudia". "Boli otvorení procesu vyjednávania, nemali žiadne predsudky a neposudzovali to, čo bolo urobené v minulosti," povedal novinárom v Petrohrade.



Putin v reakcii na neúčasť zástupcov Európy a Ukrajiny v Rijáde uviedol, že Rusko nikdy neodmietalo rozhovory s európskymi predstaviteľmi alebo Kyjevom. Naopak, to oni podľa neho s Moskvou nechceli rokovať alebo úplne zastavili kontakty.



"Ukrajinu nikto vylučuje," zdôraznil Putin. Reakciu Kyjeva na rokovania medzi USA a Ruskom preto označil za "hysterickú". Aj Spojené štáty podľa Putina zastávajú názor, že do procesu vyjednávania by malo byť zapojené Rusko aj Ukrajina.



Bez zvyšovania dôvery medzi USA a Ruskom nie je podľa šéfa Kremľa možné vyriešiť viacero otázok - predovšetkým vojnu na Ukrajine. Potrebné je podľa neho vyjasniť si aj záležitosť predĺženia platnosti zmluvy o jadrovom odzbrojení New START, ktorá vyprší 5. februára 2026.



Zmluva New START je poslednou platnou dohodou o kontrole zbrojenia medzi najväčšími jadrovými mocnosťami - Ruskom a USA. Zmluvu podpísali v roku 2010 v Prahe vtedajší ruský prezident Dmitrij Medvedev a prezident USA Barack Obama, do platnosti vstúpila vo februári 2011.



Putin v stredu takisto zopakoval, že má záujem stretnúť sa so svojím americkým náprotivkom Donaldom Trumpom, ale takáto schôdzka si vzhľadom na úroveň rusko-amerických vzťahov vyžaduje dôkladnú prípravu. "Sme v takej situácii, že nestačí, aby stretnutie bolo len o tom, že si dáme čaj alebo kávu, sadneme si a porozprávame sa o budúcnosti," skonštatoval Putin.



Bez ďalších podrobností dodal, že americký prezident, ktorý v predvolebnej kampani sľuboval, že urýchlene ukončí vojnu na Ukrajinu, "prirodzene" zmenil svoj postoj po nástupe do úradu, keď začal dostávať spravodajské informácie.